【新冠肺炎】21日內地新增確診46例其中境外輸入45例　湖北零新增

撰文：朱加樟
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新冠肺炎疫情持續，據國家衛健委通報，昨日（21日）內地新增確診病例46例，新增死亡病例6例（湖北5例），新增疑似病例45例。值得注意的是，新增確診病例46例中，境外輸入確診病例佔45例。
3月16日，湖北省武漢市武漢大學人民醫院東院區收治的一位重症患者治癒出院，國家衛健委高級別專家組成員李蘭娟為該患者送行。 （中新社）
當日新增治癒出院病例504例，解除醫學觀察的密切接觸者1110人，重症病例減少118例。截至3月21日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例5549例（其中重症病例1845例），累計治癒出院病例72244例，累計死亡病例3261例，累計報告確診病例81054例，現有疑似病例118例。
湖北新增確診病例0例（武漢0例），新增治癒出院病例490例（武漢463例），新增死亡病例5例（武漢4例），現有確診病例5224例（武漢5143例），其中重症病例1812例（武漢1794例）。累計治癒出院病例59432例（武漢42354例），累計死亡病例3144例（武漢2508例），累計確診病例67800例（武漢50005例）。
3月21日0—24時，新增報告境外輸入確診病例45例（上海14例，北京13例，廣東7例，福建4例，江蘇2例，河北、浙江、江西、山東和四川各1例）。截至3月21日24時，累計報告境外輸入確診病例314例。
（國家衛健委）