【新冠肺炎】粵現首宗境外輸入關聯病例　深圳2患者經深圳灣入境

自湖北武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎在全球擴散，深圳昨日（21日）新增3例境外輸入病例，英國、泰國、西班牙輸入各1例，其中兩例皆抵達香港機場後從深圳灣口岸入境深圳。此外，廣東昨日也出現首例境外輸入關聯病例，一名54歲男子確診後，流行病學調查顯示該男子是另一名土耳其輸入確診病例的密切接觸者，屬境外輸入關聯病例。

深圳昨日（21日）新增3例境外輸入病例，英國、泰國、西班牙輸入各1例，其中兩例皆抵達香港機場後從深圳灣口岸入境深圳。圖為香港機場近日情況。（張浩維攝)

據深圳通報，一名23歲中國籍女子3月16日從英國倫敦乘坐新加坡航空SQ321航班飛往新加坡，18日從新加坡乘坐新加坡航空SQ856航班飛往香港，抵達香港後從深圳灣口岸入境，入境時體溫36.5℃，因申報有英國旅居史，入境後由專車送往隔離觀察。

19日該患者開始出現腹瀉、發燒、頭痛等徵狀，20日新冠病毒核酸檢測陽性，21日深圳市疾控中心覆核亦為陽性。目前患者已被轉到深圳市第三人民醫院隔離治療。經初步判定，在內地無密切接觸者。

另外，一名19歲中國籍男子3月10日從西班牙馬德里乘坐國泰航空CX320航班飛往香港，11日抵達香港後從深圳灣口岸入境，入境時腋溫37.3℃，因申報有西班牙旅居史，入境後由專車送往隔離觀察，當天新冠病毒核酸初篩陽性，電腦斷層掃描診斷結果為雙下肺炎症。其後經深圳市疾控中心多次覆核檢測，21日檢出新冠病毒核酸陽性。目前患者已被轉到深圳市第三人民醫院隔離治療。經初步判定，在內地無密切接觸者。

廣東首次出現境外輸入關聯病例

廣州方面則通報，21日廣州報告新冠肺炎新增確診病例3例，其中菲律賓輸入1例、土耳其輸入1例、與土耳其輸入關聯1例。這是廣東首次出現境外輸入關聯病例。

廣州通報指，一名34歲中國籍女子1月22日至3月8日前往土耳其伊斯坦堡出差，3月9日回廣州，3月21日確診為新冠肺炎病例。一名54歲男子於21日確診為新冠肺炎病例，經流行病學調查顯示，為土耳其輸入確診病例的密切接觸者，屬境外輸入關聯病例。

（綜合報道）