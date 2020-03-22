【新冠肺炎】不得直接入境　赴北京國際航班須先到天津等12地檢疫

自湖北武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎疫情在全球擴散，大批海外華人回國避疫，內地境外輸入病例急增，首都北京成為重災區之一。中國民航局19日聯合外交部、國家衛生健康委、海關總署、移民局發布公告，表示將調整部分國際始發客運航班從指定第一入境點入境。中國民航局今日（22日）再聯同上述部門公告，自23日起所有赴北京的國際航班均須從天津、石家莊、太原、呼和浩特、上海浦東等12個指定的第一入境點入境。

自23日起所有赴北京的國際航班不得直接入境，須從天津、石家莊、太原、呼和浩特、上海浦東等12個指定的第一入境點入境。（資料圖片）

公告指，自3月23日零時開始，所有目的地為北京的國際始發客運航班均須從天津、石家莊、太原、呼和浩特、上海浦東、濟南、青島、南京、瀋陽、大連、鄭州、西安12個指定的第一入境點入境。各航空公司航班指定的第一入境點可以在民航局、航空公司官網上查詢。

公告又指，乘坐上述國際航班的旅客在第一入境點實施檢疫並辦理入境手續，行李清關。檢疫符合登機條件的旅客可搭乘原航班入京。腹艙所帶貨物在北京清關。

公告最後指，目的地為北京的國際航班指定第一入境點的安排及相關措施將根據疫情變化情況適時調整。位於北京的首都機場已經成為境外疫情阻擊戰的最前線。

中國民航局的數據顯示，目前北京首都機場每周仍有國際客運航班205班，分別通航美國、韓國、法國、德國、西班牙等33個國家，首都機場已經成為境外疫情阻擊戰的最前線，面臨前所未有的輸入性風險。

圖為3月22日河南鄭州新鄭國際機場停機坪。（中新社）

北京21日新增報告13例境外輸入新冠肺炎確診病例，其中5例來自西班牙、5例來自英國、2例來自法國、1例來自奧地利。北京市衛生健康委員會22日表示，22日零時至12時，北京市新增報告境外輸入新冠肺炎確診病例2例，均為英國輸入病例。

截至22日12時，北京市累計報告境外輸入確診病例99例，共涉及12個國家，其中意大利輸入18例、伊朗輸入3例、西班牙輸入27例、英國輸入32例、美國輸入6例、匈牙利輸入3例、奧地利輸入3例、泰國輸入1例、巴西輸入1例、盧森堡輸入1例、法國輸入3例、荷蘭輸入1例。

（綜合報道）