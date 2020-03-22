【新冠肺炎】深圳全市降為低風險地區　全面開放商場等公共場所

內地新型冠狀病毒肺炎疫情趨緩，據內媒《南方都市報》今日（22日）報道，深圳市全市已降為低風險地區，此前唯一的中風險地區福田區也被降為低風險地區。

深圳市福田區此前被列入疫情中風險地區。（視覺中國）

根據《南方都市報》獲取的《深圳市疫情防控等級劃分及防控要求（2020年3月21日—3月28日》，深圳市全市已降為低風險地區。防控要求提出，要進一步統籌好疫情防控和經濟社會發展，優化疫情防控策略，增強針對性、有效性，積極有序推進企事業單位，各類生產經營場所復工復產復市復業，加快恢復正常生產生活秩序，除政策規定明確要求必須隔離的人員外，任何單位不得擅自擴大隔離人員範圍。

防控要求又提出，要嚴防境外疫情輸入，完善應對境外輸入性風險的防控策略，認真落實市防控新冠肺炎境外輸入防控工作指引，加大境外輸入風險防控力度。

在交通衛生管理方面，要求嚴格按照境外輸入防控工作指引落實各項防控措施，加強口岸衛生檢疫。嚴格實施入境人員（包括經深圳口岸入境、經外地口岸入境後來深的）分類轉運的閉環管理，加強工作銜接，避免出現空擋、漏洞。

3月21日，深圳在仙湖植物園聯合舉辦公益日活動，來自深圳市各醫院的抗疫一線醫務工作者代表以及家屬參與該活動，共享天倫之樂。（中新社）

公共場所活動管理方面，要求全面開放商場，大型連鎖超市、餐館、娛樂場所、演出場所（館），網吧、旅館酒店、洗浴中心、美容美髮、洗染、攝影，家電維修、會展、圖書館、博物館、批發、汽車（含二手車）交易、拍賣、物流、倉儲、汽車拆解、電商公共服務中心等各類公共場所，加強場所通風消毒，做好體溫檢測；全面開放各類商業停車場，對司乘人員實施「測進不測出」體溫檢測；全面開放公園、綠道等各類休閒場所，撤銷出入卡口。

社區村居管理方面，盡可能增加小區（含城中村，下同）出入口，方便人員出入，暫時保留入口單向測溫措施；小區外來人員，及外賣、快遞、投遞等人員經「亮碼」和測溫後可正常出入；全面開放小區休閒、健身、娛樂、服務等公共場所，做好場所消毒。

3月19日晚，首趟集中精準輸送湖北務工人員專列抵達深圳北站，該趟專列從荊州發車，共有169人。（中新社）

樓道、電梯和小型封閉場所每日進行消毒，做到不留死角；全面排查14天內有國外旅居史的人員，嚴格落實健康管理措施，及時將發熱、咳嗽徵狀者轉送至指定醫療機構；對出現確診病例的樓棟單元，經衛健部門研判分析，排除風險後，可不實施封閉措施。

較之上一周深圳各區防控等級及措施，這周發生的明顯變化在於，對境外輸入防控工作進一步加強，要求嚴格落實園區、企業、商務寫字樓等防疫主體責任。

（《南方都市報》旗下公眾號「 深圳大件事」）