【新冠肺炎】聲稱致敬醫護原價售茅台捱轟　貴州酒商被市監局約談

新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，醫護人員作為防疫前線，近期在內地備受尊崇，各地都有特別針對醫護人員的優待措施。其中貴州白酒交易所日前就發出新聞稿，聲稱「為了表達對戰疫英雄們深深的敬意」，將會原價每樽1499元（人民幣．下同），向貴州支援湖北醫療隊1443名醫護人員直供飛天茅台酒。貴州白酒交易所的做法卻惹來不少網民批評，質疑是藉機炒作，結果貴州市場監管局在周三（25日）發公告，表示已就其「相關不當營銷行為」約談主要負責人，責成迅速整改。

貴州白酒交易所聲稱「為了表達對戰疫英雄們深深的敬意」，將會原價每樽1499元（人民幣．下同），向貴州支援湖北醫療隊1443名醫護人員直供飛天茅台酒。（微博）

貴州白酒交易所在新聞稿中指，貴州省所有援鄂醫護人員只需關注公司的官方微信並提供相關資料，經核實後就可以每樽1499元的原價，在公司的網絡平台上購買6樽53度500ml飛天茅台酒。值得一提是，根據各大網購平台的最新數據，53度500ml飛天茅台酒的零售價約要2800元，較原價上漲逾85%。

據內地傳媒報道，貴州白酒交易所與貴州茅台集團沒有直接關係，前者是經貴州省政府批準設立的酒類要素交易市場，提供酒類產品發行、交易等多種服務。相關負責人此前曾公開大讚「戰疫英雄」義無反顧、勇挑重擔，「肩並肩築起一道堅固的防線，是這個時代最可愛的人，值得所有人致以最崇高的敬意」，並稱「願疫情過後，他們的付出依然被世人銘記。」

現時53度500ml飛天茅台酒的零售價較原價貴逾85%。（資料圖片）

惟貴州白酒交易所的做法惹來不少網民批評，「拿援鄂醫務人員做噱頭，惦記着醫護補助那點賣命錢，你們的良心難道不痛嗎？」、「如果真心感恩，就直接把酒贈送給英雄，不要為難收入並不寬裕的英雄們，更不能有意無意地傷害他們的自尊。」

及至周三，貴州市場監管局發出公告，指已就貴州白酒交易所近期相關不當營銷行為，約談該所主要負責人，要求要按照國家相關法律法規規定，守法經營、規範經營，「要加強自律、遵守行業規範，不得關聯抗擊疫情，社會公益活動等進行商業化炒作」。

（綜合報道）