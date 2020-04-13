批停擺內會無異政治攬炒　港澳辦：香港立法會須盡快恢復正常運作

國務院港澳事務辦公室（港澳辦）今日（13日）表示，香港立法會主持內務委員會主席選舉的議員和部分反對派議員濫用權力，借程序問題惡意拖延，行為無異於「政治攬炒」。港澳辦對此予以強烈譴責，並稱香港特區立法會必須盡快恢復正常運作。

建制派立法會議員9日召開記者會並宣讀聯合聲明，譴責公民黨郭榮鏗，多次以內會副主席的身份主持主席選舉時濫用權力，造成內會停擺。（翟睿敏攝）

港澳辦表示，內務委員會是香港特區立法會最重要的委員會。由於主持內務委員會主席選舉的議員和部分反對派議員濫用權力，借程序問題惡意拖延，致使內務委員會在近6個月的時間內仍無法選出主席，已經嚴重影響了立法會的正常運作，導致大量涉及經濟民生和社會發展的重要立法活動無法進行。

立法會內務委員會仍未選出正副主席，情況前所未見。（資料圖片）

港澳辦指出，當前，香港新冠肺炎疫情依然嚴峻，經濟雪上加霜，眾多商戶經營艱難，不少家庭生活承受重壓。在此非常時刻，作為民意代表的立法會議員，本應急市民之所急，以大局為重，履行應盡職責，與特區政府和社會各界齊心協力、共克時艱。但是一些反對派議員為了謀取政治私利，卻罔顧公眾利益，採用卑劣手法癱瘓立法機關運作，這種行為無異於「政治攬炒」。其所作所為令人質疑有違有關宣誓誓言，構成公職人員行為失當。港澳辦對此予以強烈譴責。

港澳辦強調，希望香港社會各界認清反對派此舉可能產生的嚴重後果，決不能任由這些議員不擇手段、恣意妄為地鬧下去。香港特區立法會必須盡快恢復正常運作。

港澳辦批評，採用卑劣手法癱瘓立法機關運作，這種行為無異於「政治攬炒」。郭榮鏗早前受訪時則強調議員的發言權利重要，議員在內會如何使用其發言權，表達民意，他既無權亦不應扼殺此權利。（李澤彤攝）

早前報道，立法會新的年度會期於去年10月16日開始，由前內務委員會副主席郭榮鏗議員主持該委員會選舉，至今共召開14次會議但仍未選出內會主席。建制派立法會議員本月9日召開記者會並宣讀聯合聲明，譴責郭榮鏗影響立法會履行《基本法》所規定的憲制責任，嚴重破壞香港社會的運作，要求立法會主席梁君彥及上屆內會主席李慧琼設法解決困局。