汪洋胡春華約談縣委書記　強調確保高質脫貧

4月13日，據央視《新聞聯播》報道，中共中央政治局常委、中國政協主席汪洋主持召開了高規格脱貧攻堅約談會議。除汪洋外，中共中央政治局委員、國務院副總理、國務院扶貧開發領導小組組長胡春華也出席會議。 這次約談，以電視電話會議方式召開。中西部11個省區24位縣委書記參加約談，4位縣委書記作代表性發言。

據瞭解，中國目前還有52個貧困縣未摘帽、2707個貧困村未出列、建檔立卡貧困人口未全部脱貧。在以往，也有相關負責人被約談的情況。但中共中央直接約談的，並不常見。

據《新聞聯播》報道，汪洋表示當日，「縣一級在我們黨的組織結構中處於承上啟下的關鍵環節，縣委書記是脱貧攻堅的一線指揮官。」他要求，縣級脫貧工作要結合實際創造性開展工作，切實擔負起高質量打贏脫貧攻堅戰的政治責任，努力交出一份讓中央放心、讓人民群眾滿意的答卷。

汪洋說，「脱貧工作越到最後時刻，越要狠抓工作作風轉變，堅決克服形式主義、官僚主義。」

胡春華亦表示，「要堅決整改攻堅責任不實、擔當作為不夠和形式主義、官僚主義等問題，堅持督戰一體、既督又戰，推動幫扶資源力量下沉，支持基層完成脱貧任務。」

自2020年以來，汪洋已經多次就「脱貧攻堅」召開會議或調研：

2月18日，各民主黨派中央脱貧攻堅民主監督工作座談會在京召開，汪洋出席會議並講話。

3月24日，汪洋到國務院扶貧辦調研並座談。

4月13日，汪洋在北京主持召開脱貧攻堅約談會議並講話。

另外，3月6日，中共總書記習近平出席決戰決勝脱貧攻堅座談會。據畫面顯示，主持座談會的，也是汪洋。