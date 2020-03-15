【亞非蝗禍】「禦蝗於境外，備戰於境內」　中國制定防控蝗災預案

沙漠蝗引發的災害肆虐非洲，蔓延巴基斯坦及印度等亞洲國家，逼近中國邊境。國家農業局和國家林業草原局已相繼發出沙漠蝗災害預警。

農業農村部、海關總署、國家林草局近日制定《沙漠蝗及國內蝗蟲監測防控預案》（下簡稱《預案》），強調要「禦蝗於境外、備戰於境內」，既嚴防境外沙漠蝗入侵，又繼續做好國內蝗蟲防治。

沙漠蝗引發的災害肆虐非洲，蔓延巴基斯坦及印度等亞洲國家。（聯合國農糧組織網站）

《預案》指出，防控總體目標是「兩個努力確保」，努力確保境外沙漠蝗不遷入造成危害，努力確保國內蝗蟲不暴發成災。具體目標是邊境地區沙漠蝗遷入風險點監測覆蓋率和應急防治處置率達到100%；國內飛蝗防治處置率達到90%，農牧區土蝗防治處置率達到80%，總體危害損失率控制在5%以內。

關於國外沙漠蝗監測防控方面，《預案》指，要按照「禦蝗於境外、備戰於境內」的防範策略，加強雲南、西藏、新疆等可能遷入區蟲情監測、及時預警，按照遷入風險，設定50萬畝應急防治任務。配套組建專業防治隊伍，儲備應急防控物資，一旦遷飛入境，立即啟動應急防治。

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關於國內農區蝗蟲監測防控，《預案》寫道，要全面排查國內蝗情隱患，按照中等偏重發生程度，提升防治準備級別，做好1000—1200萬畝防治準備，對高密度發生區實施化學應急防治，對中低密度發生區實施生物防治和生態控制，確保飛蝗不起飛成災、土蝗不擴散危害。

關於國內草原蝗蟲監測防控，《預案》要求，按照應急防治核心區、持續防控擴散區、密切監控偶發區的總體思路，排查內蒙古、新疆、四川等國內主要草原的蝗災隱患，以亞洲小車蝗、西藏飛蝗、亞洲飛蝗、意大利蝗、西伯利亞蝗等遷飛性蝗蟲為重點，計劃防治草原蝗蟲4500萬畝。