曾一度被中國宣傳旨在引進「海外高層次人才」的千人計劃，悄然在中國國內失去了蹤影。近日，多名參與中國該計劃的學者被美國警方逮捕，引起廣泛關注。

美國司法部5月14日宣布，美國克利夫蘭診所前僱員王擎於13日在家中被捕。他被控電信詐騙和虛假陳述，以從美國國立衛生研究院（NIH）獲得360萬美元的撥款。這是該部打擊盜竊美國知識產權行為的最新舉動。

隱瞞參與千人計劃，美國克利夫蘭診所前僱員王擎被警方逮捕。（網上圖片）

刑事起訴書顯示，王擎為中國政府資助的千人計劃學者。作為該項目的一員，王擎從中國獲得了300萬美元的研究資助，並免費前往中國旅遊和住宿。

然而，王擎沒有吿訴NIH他參與了千人計劃，並曾擔任華中科技大學生命科學與技術學院院長。

起訴書指出，王擎也沒有透露自己獲得了中國國家自然科學基金的多項資助，其中一些資助項目與他後來在NIH受資助的項目相同。

資料顯示，王擎生於中國甘肅省，在康奈爾大學獲得博士學位，王擎現任中國華中科技大學生命科學與技術學院院長，華中科技大學人類基因組研究中心主任，2001年受聘擔任克利夫蘭臨床醫院心血管遺傳中心主任，近期遭解聘，他在遺傳學、心臟病理學等領域擁有傑出成就，曾在《Nature》、《Science》等國際頂級學術期刊發表多篇學術論文，並獲美國兒科研究學會Richard Rowe科學獎、美國心臟學會傑出研究員獎等獎項肯定。

隨着中美關係不斷出現裂痕，美國開始嚴查中國千人計劃學者。（Reuters）

千人計劃又稱「海外高層次人才引進計劃」。中國在2008年12月起組織實施該計劃，由時任中共中央政治局委員、中組部部長李源潮負責推動。

該計劃原本設定為期「5年至10年時間」，2018年恰好是計劃時限最後一年。曾有學者透露，千人計劃一詞確實較為敏感，為了保護華人科學家，在一些場合的用詞曾使用「國家特聘專家」，但截至目前，均已消失。