法國計劃向台灣出售武器　中國軍方：堅決反對　立即撤銷有關項目

5月13日，法國國防部發布消息稱，准許出口總價約2,500萬歐元的拉法葉級護衛艦干擾系統予台灣海軍。

據中國國防部5月15日的微信公號消息，中國國防部發言人任國強就法方計劃售台武器回應稱，世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分。中方堅決反對任何國家向台灣出售武器，堅決反對任何國家與台灣開展軍事聯繫。

中國在對台軍售問題上態度十分強硬。（中國國防部）

他強調，中方要求法方立即撤銷有關對台軍售項目，以免對兩國兩軍關係造成進一步損害。中國軍隊有堅定的意志、充分的信心和足夠的能力，挫敗任何形式的外部勢力干涉和「台獨」分裂行徑，堅定捍衛國家主權和領土完整，堅定維護台海地區和平穩定。

在中方反對之下，法國政府日前繼續計劃向台灣出售武器，導致兩國關係持續緊張。

中國外交部發言人趙立堅5月13日在記者會上曾表示，，「中國堅決反對外國向台灣地區出售武器或同台灣開展軍事安全交流的立場是一貫的、明確的」。趙力堅並稱，「再次敦促法方恪守一個中國原則，撤銷對台軍售計劃，避免給中法關係造成損害。」

此前5月12日，中方就已促法國取消對台軍售計劃並表達了嚴重關切。

法國外交部則在5月13日早回應稱，「面對新冠病毒疫情危機，我們所有的注意力及努力都應該集中在對抗疫情之上。在1994年法中宣言框架內，法國踐行一個中國政策，繼續呼籲海峽兩岸進行對話，法國也嚴格遵循與台灣締結的合同性質承諾，自從1994年以來，從未改變。」

此次台法之間針對拉法葉級巡防艦的升級合作案，並非台法之間的政治合作升温，而是法方搶奪歐陸話語權、順便宣泄肺炎疫情的政治舉動。（台灣國防部提供）

據了解，有關的軍售涉及法國在1991年向台灣出售的拉法葉級巡防艦軍售更新和維護合同，當時這項軍售引起北京與巴黎之間嚴重的外交危機。這是在中方因新冠疫情言論招致法國政府罕見召見中國駐法大使一個月後，法中外交上再一次「升高調門」。

1991年，法國和台灣簽署了價值28億美元的軍售合同，當中包括6艘軍艦。2020年4月7日，台灣海軍在一份簡短的聲明裏指出，計劃對這6艘拉法葉艦上所謂的DAGAIE MK 2系統進行現代化改造，以便為這6艘軍艦配備干擾彈發射系統。

有分析指出，台灣軍方在今年4月對法國提出不敏感的裝備採購需求，是有其在新冠病毒肺炎期間，試探國際水温的用意。眾所皆知，歐美各國目前正掀起向中國求償肺炎疫情損失的政治動作，法國也是求償大國，而巴黎顯然是看準了北京處於當前惡劣的國際處境，對台軍售的反應恐怕不會太嚴重，故才會同意此低敏感度的軍售，藉此表達出對於北京處理新冠病毒肺炎問題的不滿。