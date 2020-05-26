兩會2020｜國防部發言人：搞台獨死路一條，搞武力對抗自取滅亡

兩會開幕以來，有關台灣話題備受關注。5月26日，十三屆全國人大三次會議解放軍和武警部隊代表團新聞發言人吳謙接受媒體採訪，他在談及台灣問題時表示，民進黨當局拒不接受「九二共識」，妄圖挾洋自重、以武謀獨，這種行徑有悖民族大義，嚴重損害台灣同胞福祉，嚴重損害中華民族根本利益，必將被釘在歷史的恥辱柱上。他又稱，搞台獨就是死路一條，搞武力對抗就是自取滅亡。

吳謙介紹稱，本次出席十三屆全國人大三次會議的解放軍和武警部隊代表團5月21日成立，許其亮任代表團團長，張又俠任副團長；解放軍和武警部隊代表團共有289名全國人大代表，是人數最多的團組，分9個小組活動。

部隊代表步入會場。（新華社）

吳謙說，代表們一致表示，要堅持不懈以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹習近平強軍思想，堅定自覺貫徹落實習主席決策指示，統籌推進軍隊建設改革發展各項工作，服務黨和國家工作大局，緊前推進軍隊擔負的使命任務，為維護安全守住底，為經濟發展強動能，為脫貧攻堅助好力，為疫情防控作貢獻。

記者問到，政府工作報告指出，要堅持對台工作大政方針，堅決反對和遏制台獨分裂行徑，而美國國務卿發表聲明祝賀蔡英文就職，美國務院還批准向台灣出售武器，請問發言人對此作何評論？

對此，吳謙表示，台灣是中國不可分割的一部分，台灣問題是中國內政，事關中國核心利益和14億中國人民民族感情，不容任何外來干涉；美方行徑嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重干涉中國內政，嚴重危害中美兩國兩軍關係發展，嚴重損害台海地區和平穩定，是極端錯誤的，也是非常危險的。

25日，解放軍和武警部隊代表團的代表們走向會場。（中新社）

吳謙又稱，民族復興、國家統一是人心所向、大勢所趨，當前，兩岸關係形勢複雜嚴峻，民進黨當局拒不接受「九二共識」，妄圖挾洋自重、以武謀獨。這種行徑有悖民族大義，嚴重損害台灣同胞福祉，嚴重損害中華民族根本利益，必將被釘在歷史的恥辱柱上。

他說，必須指出，搞台獨就是死路一條，搞武力對抗就是自取滅亡。我們絕不允許任何人、任何組織、任何政黨、在任何時候、以任何形式、把任何一塊中國領土從中國分裂出去，中國人民解放軍有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力挫敗任何形式的外部勢力干涉和台獨分裂圖謀，將採取一切必要措施堅定捍衛國家主權和領土完整，堅定維護台海地區和平穩定。