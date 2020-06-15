【新冠肺炎】美報告指武漢骨灰盒領取達3.6萬　疑瞞報數據10倍

日前，有美國研究所稱武漢家屬在疫情期間領取骨灰盒達到3.6萬個，質疑瞞報死亡數據，這讓中國疫情數據再陷爭議。

疫情爆發初期，武漢發熱門診醫護人員全副武裝接收病人。（AP）

據美國華盛頓大學醫學院和美國俄亥俄州立大學學者於6月6日在醫學研究論文預印本網站「medRxiv」發表研究報吿，根據政府數據、媒體報道、社交媒體消息等，推算武漢當地在2月7日前實際染疫及病亡的人數至少為官方公布的10倍。然而，該研究暫未經過同行評審。

另據「News Medical」網站報道，上述研究估算，截至2月7日，武漢新冠肺炎的死亡人數就已經達7,000，按照死亡率2.5%至10%來計，感染人數或在大約30萬至127萬之間。當時中國官方發佈的死亡率為3.14%，病亡及感染數分別是545和13,603。

研究指，武漢8個火葬場從1月25日起從原本每日4小時改為24小時運作；以約900萬人口城市正常情況下日均死亡136人來計，每日增加6倍的運作時間可使全市每日火化量增至約816具遺體。

此外，武漢自2月19日起從外地調來殯葬業人員和40個移動焚化爐，這些火化爐最多每天可火化2,100具遺體。研究並追蹤骨灰盒派發量，從火葬場滿負荷運作至3月23日，根據家屬領取的骨灰盒數量，當時武漢總死亡人數為3.6萬，是中國官方當日公布的2,524人的10倍以上。

對於外界的質疑，中國工程院院士鍾南山稍早前曾表示，中國關於疫情相關信息的公布是及時、公開、透明的。「國外侮辱我們瞞報，我們不需要跟他來解釋，我們是用事實來解釋。」

官方數據顯示，武漢累計確診為50338宗，死亡人數3869人。