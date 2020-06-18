西部戰區在高原進行機長資質考核　武直對目標實施模擬攻擊

中印兩軍在邊境爆發流血衝突敏感時刻，近日，解放軍77集團軍某旅在高原腹地進行的一場機長資質認證考核，其中多架戰機需突破「火力網」後立即對目標實施模擬攻擊。

據解放軍西部戰區陸軍官方微信公眾號「西陸強軍號」6月18日消息，高原多課目連貫考核對於該旅飛行員而言早已習以為常，但不同於以往的是，此次考核不僅包括野外飛行、特情處置等高難課目，更是突出航空影像判讀、機上標圖、地形分析等信息化指揮技能課目，對飛行員能力素質提出了更高要求。

消息指，機長郜學強表示，如今旅裏空空對抗、空地協同、聯合打擊等課目訓練比重不斷加大，機組要將到達和攻擊時間精確到秒，僅打擊運動目標，他們就優化出5種攻擊動作。

自2017年以來，該旅連續4年奔赴高原展開野外駐訓，先後培養出50餘名適應高原環境的「打仗型」機長。

西部戰區陸軍和所屬集團軍將戰役指揮所設在海拔4,000米以上地域。常態化的高原實戰化訓練，令西部戰區陸軍各部隊建立了較為完善配套的高原作戰數據庫，攻克百餘項高原實戰難題，還形成數十種新型武器裝備的高原作戰能力。

據悉，西部戰區陸軍防區近半個中國，為原成都軍區和蘭州軍區所轄的絕大地方區域。與西部戰區和戰區空軍駐成都不同，西部戰區陸軍駐蘭州。

這段時間以來，在中印爆發衝突之際，中國軍隊進行多次實彈演習。

其中，西藏軍區動作頻頻，進行多次聯合演習。西藏軍區6月14日在海拔4,700多米的地域組織步坦協同演練；西藏軍區某合成旅6月13日組織一場電抗分隊女兵強化訓練考核；西藏拉薩警備區某團6月10日組織了一場多課目綜合演練；該軍區某合成旅偵察分隊6月2日進行一場敵後滲透破襲演練。

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據新華社6月18日報道，解放軍戰略管理集訓近日通過電視會議舉行。中共中央軍委主席習近平作出重要指示強調，舉辦全軍戰略管理集訓很有意義，要精心組織好。

他指出，要堅持目標導向、問題導向、結果導向，着力更新管理理念、提高戰略素養，着力健全完善戰略管理制度機制，着力推進解放軍建設「十三五」規劃落實和「十四五」規劃編制。軍委機關各部門、各大單位要搞好集訓成果學習運用，努力提高戰略管理水平，不斷推動解放軍建設高質量發展。