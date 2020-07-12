美國駐華使領館推特批中國　配圖被指造假

7月12日，美國駐華使領館的推特賬號（@USA_China_Talk）使用中文轉發和翻譯的一條推文稱，「中國製造的很多產品由奴隸勞工製造。每個工商企業都應清理其供應鏈，以確保它沒有從中國共產黨在新疆對維吾爾人的人權侵犯中獲利。」

這條推特使用的一張配圖顯示，一塊布料上的標簽印有「中國奴隸勞工製造」8個中文字。

該賬號所轉發的是美國國務院發言人奧塔格斯(Morgan Ortagus)在7月6日所發的一條英文內容。奧塔格斯的推文使用的配圖與美國駐華使領館的配圖近乎完全相同，不過標識上則是英文版的「MADE BY SALVE LABOR IN CHINA」。

美國駐華使領館的推特，很快流傳到了內地網絡中，並引起一波輿情反彈。

有分析稱， 圖片所展示的信息是那塊布料標識上就有「中國奴隸勞工製造」的中英文字樣，但是這種現實可能性幾乎為零。

即使布料製作者有意表達不滿，應該也不會採用這種方式。畢竟在布料生產和印製工序繁雜，是多人合作的過程，而且此後還會經歷許多道工序，例如裁剪、修飾、檢查，而後期的銷售流向，更不是製作者所能掌握的。這種做法將使自己置身危險的情況之中，所能取得的效果卻是不可控的。使用中英文兩種語言更是多此一舉。

也有分析稱，使用中文賬號的美國駐華使領館與使用英文賬號的國務院發言人，分別使用與本推特語言一致的圖片，可能只是為了更方便表達一種並非基於實物卻契合推特主題的意境，對外宣傳一種特定的觀點——即產品是來自「中國奴隸勞工製造」，因而在布料標識上使用修圖工具加上了「中國奴隸勞工製造」的中文版或英文版字樣。

兩張圖片中的手指姿勢完全相同，只有字體有中英文差異，幾乎可以肯定至少其中一張圖片的文字是後期使用工具人為添加上去的。

這種似是而非的指向，難免會被誤解，並有造假之嫌。畢竟，有關「奴隸」的說法是一種非常嚴重的指控，「奴隸」也是一個非常敏感的字眼，在中國和美國皆是如此。在這種問題上的模糊態度非常不負責和不專業。

因此，網絡中很多人對使用這種圖片的方式表達不滿，甚至稱其為「造謠」。

美國駐華使領館該推文下的評論幾乎是一邊倒的批評。名為「Rainman2 」的推特賬號（@FlyInRainS2）回覆稱「看來造謠是美國駐華大使館的主要任務？」名為「為什麼所有人都說我的名字很長」的賬號@leavesbnw2則回覆稱，「P圖（修圖）誰不會呀？！」