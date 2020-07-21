美再多制裁11間中國企業 外交部：美不關心人權，藉機打壓中國企業

美國商務部7月20日宣布，將11間中國企業加入出口管制「實體清單」，稱除非獲得批准，否則不能採購美國產品及技術；有關企業被指涉及參與中國政府在新疆對少數民族實施壓迫、拘押以及非法收集生物識別數據等行為。 對此，中國外交部表示堅決反對，又稱美國並不關心人權，而是以此打壓中國企業。

在7月21日的中國外交部例行記者會上，發言人汪文斌表示，美方以所謂的人權為藉口，濫用出口管制措施，將有關的中國企業列入「實體清單」，這違反了國際關係的基本準則，干涉中國內政，損害中方利益，中方對此堅決反對。

外交部發言人汪文斌。（外交部網站）

「美方關心的根本不是什麼人權問題，而是企圖打壓中國企業，破壞新疆穩定，抹黑中國的治疆政策，對此國際社會看的十分清楚。」汪文斌說。

他強調，「我們敦促美方糾正錯誤，撤銷有關決定，停止干涉中國內政。中方將繼續採取一切必要舉措，維護中國企業的合法權益。」

據了解，此次被列入名單的11家中國企業分別為：昌吉溢達紡織有限公司（Changji Esquel Textile）、合肥寶龍達信息技術有限公司（Hefei Bitland Information Technology ）、合肥美菱股份有限公司（Hefei Meiling）、和田好林服飾有限公司（Hetian Haolin Hair Accessories）、和田市泰達服裝有限公司（Hetian Taida Apparel）、今創集團（KTK Group）、南京新一棉紡織有限公司（Nanjing Synergy Textiles）、南昌歐菲光科技有限公司（Nanchang O-Film Tech）、碳元科技（Tanyuan Technology）、新疆絲路華大基因科技有限公司（Xinjiang Silk Road BGI）與北京六合華大基因科技有限公司（Beijing Liuhe BGI）。

據悉，這些企業及機構和個人被美國列入「實體清單」後，美國政府即可根據《出口管理條例》（Export Administration Regulations）限制對這些機構出口、進口或轉口。

目前，南昌歐菲光科技有限公司已回應稱，暫時未收到相關正式文件，目前正收集、了解相關情況。昌吉溢達紡織有限公司回應指，「對美國商務部決定深感憤慨在溢達，無論過去、現在、或者未來也絕不會使用強迫勞動。」