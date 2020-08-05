【新冠肺炎】新疆無症狀感染者杭州眼科就診　逾四百醫護需檢測

近期新疆疫情有反复情況，引起內地廣泛關注。8月5日，浙江杭州市衛健委通報，當地當日凌晨新增一名新冠肺炎無症狀感染者，為來自新疆喀什地區莎車縣的19歲男大學生。

據杭州衛健委副主任王旭初8月5日通報，該學生7月中旬經烏魯木齊轉機到上海，隨後轉赴杭州，停留當地已超過半個月。王旭初指出，這名患者是在8月5日凌晨經核酸檢測複核為陽性，判定為無症狀感染者。

7月19日，新疆烏魯木齊市天山區康泰苑社區，醫護人員為該社區2000多居民進行免費核酸檢測。（中新社）

這名大學生8月4日前往浙江大學醫學院附屬第二醫院眼科就診，擬做眼科手術，術前檢測新冠肺炎抗體IGM陽性，後經核酸檢測呈陽性。

截至目前，這名患者無發燒、咳嗽等臨床症狀。

該男生就診的醫院院長黃建通報稱，已對眼科中心463名全體醫護人員進行核酸和抗體檢測，到目前為止結果均為陰性。同時，院方對眼科中心目前密切接觸的8名醫務人員，和家屬進行隔離。此外，正與有關部門聯合排查眼科中心就診的部分患者。

據悉，醫院眼科中心診間及相關的區域已嚴格消毒，8月5日上午10時恢復正常工作。

據悉，新疆在7月15日發現本土病例後，疫情快速擴散，當地一度出現單日新增確診破百例的情況，在當地相關部門嚴控下，新疆疫情近日逐漸趨緩。

根據中國國家衛健委8月5日公布的信息，8月4日0時至24時，內地新增新冠肺炎確診病例27例，創7月23日以來新低，其中本土病例22例（均在新疆），新疆新增病例降至7月25日以來低點。