軍事博物館「邀請」美飛行員參觀U-2殘骸　稱中國「絕不怕事」

中國國防部8月25日晚間發布消息稱，美U-2高空偵察機擅自闖入中國人民解放軍北部戰區實彈演習禁飛區活動。國防部稱，中方對此堅決反對，並已向美方提出嚴正交涉。 日前，中國人民革命軍事博物館官方微博對美國飛行員發出「邀請」，要其來參觀50多年前被中國軍方擊落的U-2偵察機殘骸。

中國人民革命軍事博物館日前在官方微博發表了題為《美軍飛行員，軍博請你來參觀U-2殘骸》的文章。

文章稱，「熟悉軍事史的人都知道，歷史上中國人民解放軍空軍多次擊落過U-2偵察機。」文章指出，中國在過去幾十年裏擊落過5架U-2偵察機，而這五架U-2全部來自台灣，當時台灣空軍配合美國中央情報局執行深入中國大陸領空的高空夜間電子偵察任務，彼此分享情報。

文章指，1972年，美國總統尼克森訪問北京，承諾停止一切在中國大陸的偵察飛行，但是，偵察行動實際上並沒有停止過，還從水下、地面、天空，延伸進了太空、網絡等等。

文章稱，中國58年前能打下U-2高空偵察機，如今中國海紅旗-9防空導彈等武器也可以擊落U-2偵察機。

文章最後說：愛好和平的中國，向來宅心仁厚，嚴以律己，寬以待人，從不挑事，但也絕不怕事。