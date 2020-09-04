習近平提「五個絕不答應」　外交部：對美極端反華勢力的最好回答

國家主席習近平周四（3日）出席紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利75周年座談會，他在發表講話時連續5次提到了「中國人民都絕不答應」。 對此，外交部發言人華春瑩周五（4日）表示，這是對美國一些極端反華勢力，企圖惡意抹黑攻擊中國共產黨，挑撥離間中國共產黨同中國人民關係的最好最響亮的回答。她建議美國國務卿蓬佩奧等美國政客好好讀一讀習近平的講話。

9月3日，習近平出席紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利75週年座談會並發表重要講話。（新華社）

據悉，習近平周四在座談會上表示，「任何人任何勢力企圖歪曲中國共產黨的歷史、醜化中國共產黨的性質和宗旨，中國人民都絕不答應。任何人任何勢力企圖歪曲和改變中國特色社會主義道路、否定和醜化中國人民建設社會主義的偉大成就，中國人民都絕不答應。任何人任何勢力企圖把中國共產黨和中國人民割裂開來、對立起來，中國人民都絕不答應。」

習近平還稱，「任何人任何勢力企圖通過霸凌手段把他們的意志強加給中國、改變中國的前進方向、阻撓中國人民創造自己美好生活的努力，中國人民都絕不答應。任何人任何勢力企圖破壞中國人民的和平生活和發展權利、破壞中國人民同其他國家人民的交流合作、破壞人類和平與發展的崇高事業，中國人民都絕不答應。」

華春瑩周五在例行記者會上表示，她很想建議蓬佩奧等美國政客好好去讀一讀習近平主席的講話，因為「這是對美國一些極端反華勢力，企圖惡意抹黑攻擊中國共產黨，挑撥離間中國共產黨同中國人民關係的最好最響亮的回答」。

華春瑩建議蓬佩奧好好讀一讀習近平的講話。（AP）

至於美國司法部長巴爾（William Barr）稱，在外國勢力干預美國大選方面，中國構成的威脅比俄羅斯和伊朗更大，華春瑩表示，這是美國「撒謊外交」的又一個例證。「我們不希望美方以己度人。跟美國有根本的不同，中國沒有干涉別國內政的基因。我們也沒有任何的興趣、任何的意願去干涉別國的內政，包括美國的內政。」

她說，美國國內圍繞大選上演的大戲，中方已經看得眼花繚亂，這些遊戲他們自己玩就好了，中國不想被扯進。

（綜合報道）