美駐華使館：微博微信拒絕刊登美大使文章　阻止其與中國人民講話

早前，中國官媒《人民日報》拒絕刊登美國駐華大使布蘭斯塔德文章，引發美方抨擊。美國駐華使領館17日又表示，中國審查者繼續阻止美國大使在微博和微信發表文章，不讓他「對中國人民講話」。

美國駐華使領館Twitter賬號發文稱，「中國審查者繼續阻止我們的大使對中國人民講話。昨天，繼上周最初刪除後，微博和微信再次阻止美國大使署名文章的發表，該文章關於對等在我們兩國之間建立建設性關係的重要性。中國駐美國大使崔大使經常出現在美國新聞節目和出版物上，不受阻礙。與此同時在北京，美國大使布蘭斯塔德面臨審查。」

此前，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）9月9日在Twitter上發文，指《人民日報》拒絕刊登美駐華大使布蘭斯塔德文章。蓬佩奧說，在美國，中國政府官員們可以直接對美國人民發表意見，通過美國的自由媒體表達中國政府的立場，這包括中國駐美大使崔天凱今年已經在美國的主要新聞媒體上發表了五篇評論文章；中國外交部和國營媒體也經常利用可以自由登入的美國社交媒體攻擊美國的政策和生活方式。他說，這「顯示中國那些未經選舉的共產黨精英，害怕自己人民的思想自由，以及自由世界對他們治理中國方式的判斷」。

對此，中國外交部發言人趙立堅在9月10日的例行記者會上就此事回應表示，美方此舉完全是精心設計，故意碰瓷找茬。他還說，美方希望發表文章是假，設局栽贓中方是真。

至於「中國大使可在任何美國媒體自由發表文章，而《人民日報》卻拒絕刊登美大使文章」的說法，趙立堅強調，中國駐美大使崔天凱在美國媒體發表文章或接受採訪，是美國媒體自願主動行為，是雙方本着平等和相互尊重的精神，溝通的結果。