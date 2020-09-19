【封殺WeChat】質疑禁令違憲　美國華人WeChat用戶組織起訴特朗普

美國商務部日前宣布，將於當地時間下周日（20日）起，禁止在美國境內下載通訊軟件WeChat（微信國際版）及短片分享平台Tiktok（抖音國際版），理由是保護美國的國家安全。 據《觀察者網》報道，美國華人WeChat用戶組織「美國微信用戶聯合會」（美微聯會）已緊急準備資料交予加州法院，力求法院能頒布禁令，將美國總統的行政命令和商務部禁令一並叫停。 據了解，經首輪聽證會及緊急開庭後，法官拒絕頒發禁制令，認為其就法律而言已經無實際意義。美微聯會將於當地時間周六 （19日），與美國司法部對簿公堂。

報道指，商務部的禁令與早前美微聯會與美國司法部交涉時，獲對方作出的承諾大相徑庭，當時美國司法部保證不會禁止WeChat個人用戶的使用。美微聯會強調，當時已有預料到商務部很可能不會理會上述保證，甚至「故意刁難、鑽法律空子」，故一直堅持要訴諸法庭，「不拿到法院頒布的明確的、徹底的、不留任何餘地的禁止行政命令實施的命令前，決不罷休。」

禁令禁止在美國境內下載WeChat。（資料圖片）

報道提到，美微聯會在上月正式向加州北區的地區聯邦法庭提交訴狀，起訴特朗普的行政命令侵犯所憲法賦予的權力，即美國憲法第一修正案列明，禁止政府制定任何法律限制言論自由、媒體自由以及組織和集會自由。

在首次聽證會前夕，美國司法部提交文件，指商務部並不打算對僅下載或使用WeChat傳輸個人或商業資訊的個人或團體採取行動，不會面臨刑事或民事處罰。

美微聯會認為，司法部的保證只是一個單方面承諾，沒有特朗普或商務部長羅斯的簽字，也沒有得到法官認可，不具法律效力。此外，司法部的保證為美國政府留下很多「空間」，包括未表明美國政府以後會不會強迫Google或Apple Store下架WeChat，也沒有就WeChat的支付和其它功能是否違反行政命令做出明確的定義。

（觀察者網）