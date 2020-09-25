巴基斯坦展示中國VT-4坦克　環時：對印軍是極難接受的壞消息

巴基斯坦於9月22日展示了中國2020年上半年交付的VT-4坦克。中國官媒《環球時報》9月25日發布評論稱，巴基斯坦陸軍現在可能擁有兩種性能出色的主力坦克，這對印軍來說可能是難以接受的壞消息。

《環球時報》在題為《巴基斯坦拿到中國VT-4坦克，印軍坦克面臨被「切黃油」的厄運》的文章中稱，巴基斯坦坦克演示的視頻中，可見這種先進坦克的越野機動能力和行進間射擊能力。

不過，巴軍坦克炮長看起來還沒有充分掌握火控系統使用技巧，只能在低速運動中開火。相比之下，中方企業此前在「裝甲日」活動中，用VT-4坦克以較高的速度前進，發射炮彈準確擊中了目標。

文章稱，考慮到不久前，巴基斯坦陸軍還公開展示了VT-1「哈利德」坦克的改進版，並且邀請了中國和烏克蘭方面的代表出席，這可能意味着VT-1的動力問題已經得到了解決。這樣，巴軍就擁有兩種性能出色的主力坦克了。

文章還稱，這對印度陸軍來說可能是極其難以接受的壞消息。印度目前裝備有大約2,400輛各式主戰坦克。其中大部分是戰鬥力低下的T-72系列，有600多輛是較新的T-90S坦克。T-90S雖然在防護水平上比較出色，但其他方面的性能都很差。

文章還指，巴基斯坦的VT-4大幅度加強了車體正面和炮塔正面的裝甲防護，側面防護似乎沒有顯著改進。因此得到這樣的結論：這種坦克是用來進攻的。

在中印兩國因邊境問題陷入僵局時，印度與巴基斯坦也關係緊張。對於當前邊境局勢，中印雙方於9月21日舉行了第六輪軍長級會談。中方通報，中印第六輪軍長級會談就「停止向一線增兵」達成共識。

中國外交部發言人汪文斌在9月22日舉行的例行記者會上表示，雙方就緩解當前邊境地區局勢坦誠深入地交換了意見，雙方同意繼續就此保持對話和磋商。