彭麗媛：婦女得不到良好教育　不會有社會發展進步

日前，國家主席習近平夫人、聯合國教科文組織促進女童和婦女教育特使彭麗媛通過視訊向聯合國教科文組織第五屆女童和婦女教育獎致賀詞。 她表示，婦女得不到良好教育，就不會有人類社會發展進步。

彭麗媛呼籲更多國家和各界人士關注女童和婦女教育。（影片截圖）

彭麗媛向來自斯里蘭卡、肯尼亞的獲獎者表示衷心祝賀。彭麗媛表示，2015年，中國同聯合國教科文組織合作設立女童和婦女教育獎。獲獎者們以實際行動幫助女童和婦女獲取知識和技能，點燃女童和婦女的人生夢想，為促進教育性別平等、推動社會發展貢獻力量。

彭麗媛表示，今年受新冠肺炎疫情影響，全球15億學生被迫停課，對女童的影響尤其明顯，我們更要想方設法，幫助女童復課復學，不讓女童因疫情掉隊。

彭麗媛表示，全球成年文盲中，63%是女性。婦女得不到良好教育，就不會有人類社會發展進步。她說，女童和婦女教育，功在當代，利在千秋，她呼吁更多國家和各界人士積極支持和參與這一偉大事業。彭麗媛說，中國將繼續同教科文組織合作辦好2021至2025年第二期女童和婦女教育獎，推動國際教育交流合作，為促進女童和婦女教育、實現聯合國2030年可持續發展目標作出更大貢獻。

彭麗媛近年來公開活動圖集（點擊大圖瀏覽）：

聯合國教科文組織總幹事阿祖萊高度評價並感謝中國政府支持設立女童和婦女教育獎，為促進教育性別平等作出積極貢獻，表示聯合國教科文組織願同各方共同努力，推動全球女童和婦女擁有平等教育機會和光明未來。

聯合國教科文組織女童和婦女教育獎旨在表彰為促進女童和婦女教育作出突出貢獻的機構和個人，展示教育改變女童和婦女命運的重要作用，激勵更多人投身教育性別平等事業。

（新華社）