社科院報告：香港可持續競爭力蟬聯第一　深圳綜合經濟競爭力奪冠

中國社會科學院與內地經濟日報社周五（23日）共同發布《中國城市競爭力第18次報告》，其中2020年城市綜合經濟競爭力指數由深圳奪得首名，其次為香港、上海；2020年中國可持續競爭力指數則由香港問鼎榜首，其次為深圳、台北。

今年報告構建了綜合經濟競爭力指數和可持續競爭力指數，同時兩項指標下亦分別構建了5個分項競爭力指數，對兩岸四地291個城市進行多維度比較研究。報告顯示，今年城市綜合經濟競爭力指數10強依序為深圳、香港、上海、北京、廣州、蘇州、台北、南京、武漢和無錫。

其中深圳、香港、上海排名三甲的格局不僅與去年相同，就算是5年前，三強席位亦早被他們佔據。而這5年來，有進步的城市包括北京、蘇州、台北、南京、武漢、無錫、杭州、寧波、鄭州等；退步的則有廣州、澳門、青島、長沙等。

綜合經濟競爭力較強的城市主要分布在京津冀城市群、山東半島城市群、長三角城市群、海峽西岸城市群、珠三角城市群、成渝城市群以及中部的中心城市。從南北方而言，北方60%的城市綜合經濟競爭力排名處於下降狀態，相反南方處於上升狀態的佔比高達83%。

至於今年中國可持續競爭力指數由香港蟬聯第一，其餘依次是深圳、台北、上海、北京、廣州、蘇州、南京、青島和武漢。5年來，前6強的排名一直保持不變。

宏觀而言，可持續競爭力較強的城市主要分在布京津冀城市群、山東半島城市群、長三角城市群、珠三角城市群、成渝城市群以及中部的中心城市。從南北方而言，北方61.54%的城市排名處下降狀態，南方則只有36.02%的城市排名下降。

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子榜單方面，今年的營商環境榜單分為軟環境、硬環境兩個，同時出現在兩榜單前5名的城市只有上海、香港、台北。

當地要素競爭力排名由深圳排首名，東南區域處於絕對領先地位；生活環境競爭力排名由台北奪得第一，區域上呈現明顯的「南強北弱，東部領先」特點；全球聯繫競爭力排名由上海奪冠，「北上廣深」領先且差距最小。

此外，科技創新競爭力排名由北京奪冠；經濟活力競爭力排名由深圳奪冠；環境韌性競爭力排名由香港奪冠；社會包容競爭力排名由台北。

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（經濟日報）