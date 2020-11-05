【兩岸關係】大陸官媒罕見討論台灣回歸「帶來哪些方面的好處」

近期兩岸局勢緊張。11月2日，關注國防的四川省國防教育委員會主辦的媒體《國防時報》發文稱，「台灣回歸已是勢不可擋的事，『台獨』分裂勢力距離覆滅已不遠矣。」 值得注意的是，這篇文章還從不同角度分析了台灣回歸「帶來哪些方面的好處」。

文章指，台灣回歸有利於大陸開疆拓土，獲取台灣豐富的物質資源。其中提到，台灣總面積約3.6萬平方公里，大約等於三分之一個浙江省，五分之一個廣東省。但這只是陸地面積，台灣是中國第一大島，算上領海，台灣的總面積至少在10萬平方公里以上。

解放軍今年在沿海地區舉行多次演練。圖為6月3日，解放軍陸軍兩大集團軍在台海演練登陸作戰。（央視截圖）

另外，文章指，台灣農業發達，出產大量優質農產品，植物資源非常豐富，台灣在經濟作物方面也很發達，台灣的海洋部分不僅有豐富的漁業資源，還有大量的石油、天然氣等待開採。

在對外關係上，文章認為，由於台灣地理位置非常特殊，一旦台灣回歸，不僅美國的「島鏈」會瓦解，美國在亞太的整個戰略佈局都會紊亂，美國在亞太的一些重要軍事基地也要考慮搬家。

在經濟方面，台灣回歸有助大陸產業提速。文章稱，台灣在某些領域依然具有一定的實力，特別是半導體產業，台灣連續多年穩居全球產值排行榜第一位，許多大型的半導體廠家都來自台灣，這對中國的晶片戰略無疑具有重要價值。

文章還表示，台灣回歸後，台灣軍方裝備的武器將「轉交」大陸。台灣回歸亦鼓舞民族精神。