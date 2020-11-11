國務院常務會議決定　上海浦東新區開展市場准入「一業一證」試點

國務院總理李克強周三（11日）主持召開國務院常務會議，聽取國務院第七次大督查情況匯報。會上決定在上海浦東新區開展市場准入「一業一證」試點，並在全國大幅壓減建設工程企業和測繪資質，加強監管，以為擴大消費和有效投資創造條件。

會議指出，今年來各地推動2萬億元（人民幣．下同）新增財政資金直達市縣基層、直接惠企利民，企業和民眾普遍反映2.5萬億元減稅降費等政策為保住市場主體、提振市場信心送來「及時雨」。各地下一步要繼續加強督辦落實，確保已定的各項政策全部落地兌現，對政策落實打折扣、擅自對市場主體加負擔、資金閒置等問題要列出清單，予以通報，限期整改，整改不到位的則要曝光追責。

會議又決定深化上海自貿試驗區改革，於浦東新區開展市場准入「一業一證」改革試點，選取與大眾生活和消費有關、涉及量大面廣的小微企業和個體工商戶的電商、建設工程施工、便利店、小餐飲、健身房、書店、電影院等31個行業，建立綜合許可制度，將企業所需的多張許可證整合為一張行業綜合許可證，由國務院部門實施的25項許可等事項，則改由委託浦東新區受理和發證，實現市場主體「一證準營」、全國有效。

另外，會議決定就將工程勘察、設計、施工、監理企業資質類別和等級由593項減至245項，除最高等級綜合資質和需跨部門審批的資質外，其他等級資質一律由省級及以下部門審批；將測繪資質類別和等級總數由138項減至20項，除導航電子地圖製作外，其餘甲級測繪資質審批均由省級負責，以解決類別過細、等級過多、准入門檻高手續繁等問題。同時，會議要求嚴格執行「黑名單」制度，依法依規嚴肅懲戒工程質量安全問題，並落實工程質量終身責任制，以確保工程質量安全及促進行業健康發展。

（中國政府網）