10萬份僅售40元　內地知名招聘網再陷簡歷洩露倒賣事件

內地知名招聘網站再曝有個人簡歷被洩露現象，據內媒近日報道，包括前程無憂（51Job）等公司標誌的10萬份個人簡歷，只需40元（人民幣．下同）即可買到。前程無憂方面回應指，目前無任何證據顯示簡歷洩露來自該公司，強調公司已經申請司法介入，並向當局提交調查申請。

報道指，今次洩露的簡歷含有詳盡的個人資料，包括工作經驗、出生日期、居住地、手機號碼、郵箱、學歷、自我評價、求職意向、工作經驗、語言能力、技能等，而這些信息均帶有前程無憂等知名網站的標誌。事後前程無憂回應指，初步斷定有個別人士將部分企業在2014至2015年招聘時收到的簡歷拿出來非法售賣，而這些簡歷在數據庫中屬於「沉默簡歷」，當前的企業收到簡歷的更新時間都在半年內，故企業根本不能看到這些「沉默簡歷」。

事實上，簡歷被非法售賣的情況並非少見，例如前年曾有人兜售200萬條關於前程無憂用戶的信息，後者當時否認公司數據被人導出；去年1月，據報有逾2億求職者的簡歷遭洩露，前程無憂被指是簡歷的數據來源之一。

據中國裁判文書網顯示，前年至今年期間，先後有不法之徒利用前程無憂等招聘平台收集個人資料，非法牟利。業內人士透露，簡歷倒賣已形成完整的產業鏈。例如，據報有知名求職網站的一手簡歷以每條1.8至2.5元的價格出售，而二手簡歷每條價值0.8至1.5元，其他求職網站則每條價值0.6至1元。

前程無憂方面回應指，公司已經申請司法介入，並向當局提交調查申請。（網上圖片）

為此，中國政法大學知識產權研究中心特約研究員、北京雲嘉律師事務所律師趙占領表示，就信息洩露的責任問題會有兩種情況出現，一是平台收集用戶資料後擅自非法轉讓或者提供給第三方，除非事前平台明確告知用戶，否則這種行為涉嫌違法。

第二種情況則是平台的員工乘職務之便將資料非法轉讓或者提供給第三方，這樣的話員工涉嫌侵犯公民個人信息罪，但如果平台服務器同時存在技術漏洞，遭到黑客攻擊獲取用戶信息，或因內部管理不善出現漏洞而令員工有機可乘作案，則平台未盡到信息保障義務，需對用戶承擔民事賠償責任，同時或被監管部門行政處罰。

（中國網）