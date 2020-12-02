CNN稱獲中方內部文件　指疫情初期瞞報確診數　平均確診需時23日

12月1日，美國有線新聞網絡（CNN）稱獨家獲得中國內部文件，揭露新冠肺炎疫情爆發初期武漢當局防疫不當，包括平均確診需時長達23日；報吿內確診病例與官方公布數字不符等問題。

2020年1月，封城中的武漢街道空無一人。（新華社）

CNN報道稱，造成年初武漢疫情預警系統失靈的原因之一，是湖北疾控中心經費短缺及受官僚作風影響，疾控人員無法進行疫源調查，使中國在2003年「非典」（SARS）疫情後，耗巨資建立的傳染病網絡直報系統完全沒有發揮功效。

對於確診病例，2月10日中國官方宣布新增2,478宗確診，湖北佔2,097宗，但報道引述一份內部文件稱，湖北匯報的新增病例數為5,918宗，當中包括1,772宗「臨床診斷」和1,796宗「疑似病例」。

至3月7日，湖北的死亡病例數維持在2,986宗，CNN獲得的內部文件紀錄卻是3,456宗死亡，其中確診病例死亡2,675宗、「臨床診斷」死亡647宗，另有126宗「疑似」病例死亡。

除了涉嫌隱匿確診數據，報道還稱，中國在疫情初期處理失當，平均檢測需23.3天才能宣布確診。

報道引述學者觀點認為，這將嚴重阻礙個案追蹤和公共衛生措施的推行。2019年12月2日起，湖北當地流感病例數比同期暴增2,059%，使醫護人員在辨別流感和新冠肺炎存在難度。由於當時缺乏篩檢試劑，中國在疫情初期是用篩檢SARS的試劑檢測，其準確率低於50%。