原副會長釋演覺出任中國佛教協會會長　前任曾陷性侵醜聞

12月1日，據「中國佛教協會」微信公號消息，中國佛教協會第十次全國代表會議在浙江寧波開幕。最新消息顯示，原副會長釋演覺已出任新會展。 中國佛教協會原會長為釋學誠，因涉嫌性侵女弟子，在2018年8月佛教協會第九屆理事會上辭職。

12月1日，中國佛教協會第十次全國代表會議現場。（中國佛教協會）

報道稱，來自中國31個省、自治區、直轄市的570名佛教界代表和81名特邀代表參加會議。本次會議的任務是，總結中國佛教協會第九次全國代表會議以來的工作，交流經驗，分析問題，研究部署今後5年主要工作，選舉產生新一屆理事會。

據《澎湃新聞》消息，從多名與會者方面獲悉，釋演覺法師當選第十屆中國佛教協會理事會會長。

資料顯示，釋演覺，1955年出生，甘肅省甘谷縣人，1982年出家，師從常慧法師。2018年8月，臨時主持中國佛教協會工作。

佛教協會前任會長為釋學誠。2018年8月1日，一封長達95頁，題為《重大情況匯報》的舉報信在中國互聯網上迅速流傳，該信稱釋學誠法師性侵多名女弟子。

8月23日，中國國家宗教局發布消息，95頁舉報材料中反映學誠發送騷擾信息問題，經查屬實。

之後，釋學誠被免去多個頭銜，包括中國全國政協常務委員、中國佛教協會會長、北京市海淀區龍泉寺住持、陝西省佛教協會名譽會長、陝西法門寺佛學院院長和陝西省扶風法門寺住持職務。

據知情人士的消息透露，釋學誠出事後被帶返故鄉福建福州，在福清市崇恩禪寺一個小院「閉門思過」。

2019年兩會期間，中國政協委員、中國宗教事務局局長王作安在被記者詢問學誠法師最新動向時，則閉口不談。