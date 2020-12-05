原油寶事件｜銀保監通報處罰決定　中國銀行領5050萬元罰單

今年4月20日西得克薩斯輕質（WTI）原油期貨價格暴跌收於負值，導致中國銀行原油寶產品投資者不僅虧光了本金，還倒欠銀行保證金，引起投資者不滿。 中國銀保監會12月5日發布消息指，已就中國銀行「原油寶」產品風險事件依法開展調查工作，並作出行政處罰決定：對中國銀行及其分支機構合計罰款5050萬元（人民幣．下同）；對中國銀行全球市場部兩任總經理均給予警告並處罰款50萬元，對中國銀行全球市場部相關副總經理及資深交易員等兩人均給予警告並處罰款40萬元。

銀保監指出，中國銀行「原油寶」產品風險事件相關違法違規行為有四方面。一是產品管理不規範，包括保證金相關合同條款不清晰、產品後評價工作不獨立、未對產品開展壓力測試相關工作等；二是風險管理不審慎，包括市場風險限額設置存在缺陷、市場風險限額調整和超限操作不規範、交易系統功能存在缺陷未按要求及時整改等。

三是內控管理不健全，包括績效考核和激勵機制不合理、消費者權益保護履職不足、全行內控合規檢查未涵蓋全球市場部對私產品銷售管理等；四是銷售管理不合規，包括個別客戶年齡不滿足准入要求、部分宣傳銷售文本內容存在誇大或者片面宣傳、採取贈送實物等方式銷售產品等。

銀保監稱，除實施行政處罰外，還會暫停中國銀行相關業務、相關分支機構准入事項，責令中國銀行依法依規全面梳理相關人員責任並嚴肅問責；同時責令中國銀行立即採取有效措施對有關問題進行整改，督促中國銀行切實強化合規意識，提高風險管理能力。

（中國銀保監會網站）