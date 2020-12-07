李克強：中國需強化基礎研究推動應用創新　建設創新型國家

國務院總理、國家科技領導小組組長李克強，周一（7日）主持召開國家科技領導小組會議。他強調，中國需切實強化基礎研究，持續推動應用創新，貫徹新發展理念，建設創新型國家。

李克強稱，在「十三五」時期，中國的創新驅動發展戰略深入實施，重大科技成果加速涌現，新産業新業態新模式快速發展，創新型國家建設步伐加快。

他表示，中國科技發展存在大而不強、基礎研究及原始創新薄弱、一些關鍵技術亟需突破等問題，因此新發展階段必須更加突出以科技創新突破發展瓶頸、塑造發展新優勢。中國需貫徹新發展理念，構建新發展格局，以改革激發創新創造活力，以科技實力提升支撐高質量發展。

他指出，要引導各方面把更多注意力放在加強基礎研究、應用基礎研究上，包括鼓勵高校、科研院所、企業和社會力量提高基礎研究經費；完善科研人員待遇等政策，鼓勵基礎研究人員甘坐「冷板凳」、自由探索，取得更多科學發現；加強支持基礎學科發展。

李克強續稱，要抓好應用研究，拓展創新成果市場；深化科技領域「放管服」改革，破除不合理的規定和制度，調動科研人員積極性創造性，令科研人員潛心研究；尊重科學規律，完善成果評價制度，並引入科研競爭機制，令更多青年人才挑大樑、擔重任；重大科技項目要注重引入社會力量參與。

他強調，要客觀認清中國科技創新在基礎研究和應用基礎研究等領域與世界先進水平存在的差距，加強國際交流合作，學習借鑒國際先進技術和經驗，結合自身創新創造，取得更多成果。同時，要突出重點、集中力量，力爭取得一些關鍵核心技術突破。