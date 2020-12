瑞典智庫報吿：中國公司武器銷售額佔全球16%　僅次於美國

當地時間12月6日,長期關注全球軍火交易數據的瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所(SIPRI)發布研究報吿顯示,美國公司銷售額佔全世界軍火銷售的61%;中國公司則佔16%,超過俄羅斯,位居世界第二。

報告標題為《全球軍火工業:排名前25位的公司的銷售額增長了8.5%;活躍於全球南方的大公司》(Global arms industry: Sales by the top 25 companies up 8.5 per cent; Big players active in Global South)。

報告指,全球25家最大軍工企業2019年的武器和軍事服務銷售總額為3,610億美元,較2018年增長8.5%;其中,12家上榜美國公司的銷售額佔比為61%,仍然處於全球第一;而中國已銷售額佔比約16%位居第二,且有4家中企上榜;6家西歐軍工企業銷售額加起來佔比18%;兩家上榜俄羅斯公司,銷售總額為139億美元。

據SIPRI報告,在2019年,世界排名前五的軍火公司全部位於美國:洛歇·馬丁公司,波音公司,諾斯洛普·格魯門公司,雷神公司和通用動力公司。這五個國家的年度軍火總銷售額為1660億美元。總共有12家美國公司進入2019年的前25名,佔前25名武器總銷售額的61%。

而另一方面,中國武器公司的銷售額增加,俄羅斯公司的銷售額下降。報告顯示,前25名中還包括四家中國公司。前十名中有三家是:中國航空工業集團公司(AVIC;排名第6),中國電子科技集團公司(CETC;排名第8)和中國北方工業集團公司(NORINCO;排名第9)。在2018年至2019年之間,排名在前25位內的四家中國公司(其中還包括中國南方工業集團公司(CSGC;排名第24))的總收入增長了4.8%。

法新社12月7日稱,最新的SIPRI排名顯示出,美中作為全球軍費最多的兩個國家,雙方也都擁有「與之匹配的」公司;美國《華爾街日報》引述專家稱,美國佔據排行榜之首並非新鮮事,但「中國相關企業年收入增長近5%,這與2015年以來解放軍的現代化改革直接相關」。

中國航展上展出的96A坦克駕駛訓練模擬車。(資料圖片)

不過,內地官媒《環球時報》12月8日報道,中國軍事專家認為,該報吿可信度需要打一個大折扣,「把中國作為第二大武器銷售國是對中國的高估,第二實際上還應該是俄羅斯。這種排名卻讓外界加深了『中國威脅論』的印象。」

中國專家宋忠平稱,在國際市場上,美俄在某些武器裝備領域已經形成壟斷,相對於美國武器出口的「全科」,中國的武器出口則有些「偏科」,出口強項包括察打一體的無人機、遠程多管火箭炮,火炮、榴彈炮以及包括坦克在內的一些陸戰裝備。

另一位要求匿名的中國軍事專家則表示,「中國出售的武器裝備以防禦性產品為主,不像美國通過出售武器裝備挑動地區矛盾,從中牟利,同時讓該地區變得更動盪,美國以此為藉口強化自己的地區存在。」他說,中國出售武器裝備則和美國完全不同,不會有苛刻的附加條件,交易雙方是公平的關係。「未來中國的防務產品一定會佔據更高的市場份額」。