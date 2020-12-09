美參聯會主席：中國目標是在本世紀中葉前能在武裝衝突中擊敗美國

當地時間12月9日，美國參謀首長聯席會議主席米利（Mark Milley）通過視像參加《華爾街日報》執行長會議（WSJ CEO Council）峰會時稱，中國正尋求在2035年之前將其經濟增長的成果投入到與美國軍事能力持平的目標上，目的是在本世紀中葉之前能夠在武裝衝突中擊敗美國。

米利表示，中國致力實現上述目標，現在與未來多年都將為美國帶來「重大安全挑戰」。他還說：「我們不希望大國競爭變成大國戰爭。那將是一場災難」。

參謀首長聯席會議主席米利（Mark Milley，右）和特朗普握手。（網絡圖片）

米利說，美軍必須準備好在太空和網絡作戰中發動進攻和防禦行動，尤其是對付中國和俄羅斯等競爭對手，這兩個國家都在這些領域發展軍事能力。

而在此前，五角大樓9月公布年度中國軍力評估報吿指出，中國現有200多枚核彈，未來10年預計擴增至少一倍，且接近取得從陸海空發動核武攻擊的「核三位一體」能力。

美國國家情報總監雷克里夫（John Ratcliffe）還指，中國為軍事現代化竊取美國國防技術，是第二次世界大戰以來全球民主自由遭遇的最大威脅。

美國海軍艦隊2020年軍事活動↓↓↓

對於美方說法，中國軍事專家宋忠平稱，「美國已經制定了新的海軍發展規劃，使其海軍在全球有更強的作戰能力和威懾力，這對解放軍所構成的威脅將會越來越大。目前沒有哪個國家能夠挑戰美國在海上的霸權，沒有哪個國家能夠挑戰美國海海軍在全球的霸權。」

就「中國是否對美國構成威脅」等相關問題，中國國防部新聞發言人吳謙此前曾表示，中方願繼續秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的原則，努力推動中美關係在協調、合作、穩定的軌道上向前發展。希望美方與中方相向而行，減少敵意，不搞挑釁，加強溝通，管控風險，為兩軍關係穩定發展發揮建設性作用。