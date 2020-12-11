世界首座高鐵懸索橋五峰山長江大橋通車　江蘇連鎮高鐵開通運營

今日（11日）上午，連接江蘇揚州和鎮江的中國首座公路鐵路兩用懸索橋「五峰山長江大橋」正式通車。隨著大橋通車，連雲港至鎮江的高速鐵路亦全線開通運營。 「五峰山長江大橋」由2008年開始設計研究工作；2016年1月展開施工，及至今年11月30日，完成高鐵聯調聯試任務，進入通車準備。

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據介紹，「五峰山長江大橋」全長6.4公里，主橋最大單跨1,092米。大橋集公路與鐵路於一體，上層為雙向八車道高速公路，設計時速為100公里。下層為四線高速鐵路，設計時速為250公里。中國首座高速鐵路懸索橋「五峰山長江大橋」還是世界首座高速鐵路懸索橋，並且創造了世界運行速度最快、運行荷載最大、跨度最大的公鐵兩用懸索橋等七項世界紀錄。

「五峰山長江大橋」通車後，連雲港至鎮江的高速鐵路全線開通運營。今日（11日）早上9时8分，上海首班發往連鎮高鐵方向的列車，從上海站開出。據了解，大橋通車後，上海至多地的高鐵運行時長都有所減少，例如，上海至連雲港運行時間由原來的8個半小時左右縮短至3個半小時左右，上海至淮安運行時間由原來的5小時左右縮短至3小時左右，上海至揚州運行時間由原2個半小時左右縮短至近2小時。

鐵路上海站介紹，2021年1月20日全國鐵路運行圖調整時，連鎮高鐵列車開行班次數將大幅增加。連鎮高鐵的開通運營將實現上海與連雲港、淮安、揚州等蘇中、蘇北地區城市的無縫對接。

（綜合報道）