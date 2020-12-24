國務院副秘書長丁向陽出任青少年體育工作部際聯席會議召集人

武漢疫情期間，曾隨國務院副總理孫春蘭南下的國務院副秘書長丁向陽，日前出任青少年體育工作部際聯席會議召集人。

6月15日，丁向陽在武漢白沙洲農副產品交易市場檢查常態化疫情防控工作。（微博@湖北新聞）

12月22日，國務院辦公廳發佈《關於同意建立青少年體育工作部際聯席會議制度的函》，函件中提到，國務院同意建立由國務院辦公廳、教育部、體育總局牽頭的青少年體育工作部際聯席會議制度。聯席會議不刻制印章，不正式行文。

根據《青少年體育工作部際聯席會議成員名單》，這個部際聯席會議的召集人是丁向陽。

資料顯示，丁向陽，1959年9月出生，今年61歲，遼寧省錦州市凌海市人。他早年曾在原中國國家煤炭部工作，後擔任過北京市發改委主任、北京市副市長等。2013年3月，丁向陽任國務院副秘書長。

12月3日，中國國務院副總理孫春蘭在中國疾控中心調研，丁向陽（左二）也現身會場。（新華社）

今年武漢發生疫情後，孫春蘭率領中央指導組赴湖北開展工作，丁向陽是中央指導組成員之一。

此外，丁向陽還是中國國務院聯防聯控機制聯絡組組長。

丁向陽是協助分管教育或體育方面工作的國務院副秘書長。據瞭解，在多個孫春蘭擔任組長的小組或委員會中，丁向陽都是重要成員。

據《北京青年報》旗下公號「政知見」報道，青少年體育工作部際聯席會議的副召集人有兩人，分別是教育部副部長鍾登華、體育總局副局長李建明。

聯席會議的成員共12人，包括中宣部副部長蔣建國、國家發展改革委副主任連維良、民政部副部長詹成付、財政部部長助理歐文漢、人力資源社會保障部副部長湯濤、自然資源部副部長王廣華、住房城鄉建設部副部長黃豔等。