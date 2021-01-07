台啟動「戟鋒專案」造中程導彈　射程逾1千公里可威脅大陸腹地

據台媒報道，台灣國防部近期表示，面對解放軍的軍事壓力，為強化源頭打擊的能力，啟動了代號「戟鋒專案」，準備2年內委託中山科學研究院（台中科院）研發射程超過1千公里的中程地對地導彈彈。 台灣海峽最寬處僅410公里，此導彈若研製成功，將可覆蓋大陸東南沿海從江蘇到廣東的廣大地區。 據悉，這也是台灣軍隊首款研發屬於戰略性的武器。

台灣當前所擁有的導彈大多是防空或反艦導彈，很少有遠程地對地導彈。（台國防部軍聞社）

台灣《上報》於1月6日報道稱，這一計劃預計將於2022年內完成，全案預算在8億新台幣（約合2.2億港元）左右。

台媒認為，台軍當前實際上已經擁有了射程可達1,000公里的導彈。報道中稱，「一般火箭射高乘以3，就可得出其最大射程」，進而通過台軍目前所擁有的天弓3增程型導彈射高可達500公里一說，計算出天弓3的最大射程可達1,500公里。

據悉，台軍對中程地對地導彈的需求源於解放軍遠程投送能力的加強，現在的解放軍被認為已能在據台灣500公里外的二線機場向台灣地區組織大規模兵力投送，而台軍現有的武器卻很難威脅到這些機場。因此，台軍希望通過獲得一款中程地對地導彈來讓自己能在解放軍集結前和集結中進行打擊，台方將這種能力稱為「源頭打擊能力」。

在1996年台海危機後台灣方面發現自己沒有任何一個可以應對大陸東風系列導彈的武器，所以在台海危機之後台灣方面便開始秘密研發一種名為雲峰的導彈。不過，這款射程預計可達1,200公里乃至2,000的常規巡航導彈至今仍未能服役，也沒有消息可證實其是否已完成或被放棄。