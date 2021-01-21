國台辦：堅決支持對在台灣問題上表現惡劣的美方人員實施制裁

撰文： 南希 最後更新日期： 2021-01-21 11:45

早前，中國外交部宣布對美國特朗普（Donald Trump）政府28名「反華政客」實施制裁。1月21日，國台辦也表示，堅決支持制裁在台灣問題上表現惡劣的美方人員，並稱民進黨瘋狂勾連蓬佩奧（Mike Pompeo）等反華勢力必遭歷史審判。

國台辦發言人朱鳳蓮1月21日就涉台問題回答記者提問時說，堅決支持對在台灣問題上表現惡劣的美方有關人員實施制裁。

朱鳳蓮表示，民進黨當局「瘋狂勾連」蓬佩奧等美國反華勢力進行謀「獨」挑釁，甘當反華勢力的棋子，出賣民族利益，必將遭到歷史的審判和嚴懲。

據悉，中國外交部在美國新任總統拜登（Joe Biden）宣誓就職1小時內，宣布對美國前國務卿蓬佩奧等28名「反華政客」實施制裁。

被制裁的28人包括蓬佩奧、美國國家貿易委員會主任納瓦羅（Peter Navarro）、白宮國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）、美國國務院東亞暨太平洋事務助理國務卿史達偉（David R. Stilwell）、白宮副國家安全顧問波廷傑（Matthew Pottinger）、衛生部長阿扎（Alex Azar）、美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）、美國常駐聯合國代表克拉夫特（Kelly Craft）以及美國前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）、特朗普前首席戰略師班農（Stephen K. Bannon）等。

上述受制裁的人員及其家屬被禁止入境中國內地和香港、澳門，他們及其關聯企業、機構也已被限制與中國打交道、做生意。