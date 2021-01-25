四川廣安「嚴書記」反腐片出鏡：沒控制自己權欲，前妻才那麼跋扈

撰文： 施予 最後更新日期： 2021-01-25 10:09

2018年，原四川廣安市委副書記嚴春風因為「嚴書記女兒」事件而引起內地網民廣泛關注。嚴春風此後涉嫌嚴重違紀違法，被「雙規」。2019年，他以受賄罪被判處有期徒刑10年，並處罰金人民幣60萬元。 1月24日，央視專題片《正風反腐就在身邊》第四集《嚴正家風》播出，再次點名「嚴書記」，詳細介紹案情。在片中，嚴春風還出鏡接受采訪，表示自己沒有控制自己的權欲，所以前妻才那麼跋扈。

2018年5月，成都一家幼兒園發生了一起「嚴書記女兒」事件：當時四川某幼兒園一名姓嚴的女孩打了其他小朋友，老師表示想處罰她單獨就座，女孩的媽媽卻因此在微信群要求老師馬上當着所有師生給女兒道歉，並表示：「否則，我通知你們集團領導來給我解釋，你對嚴書記的女兒說這話是什麼意思？」

這段話頓時引發了其他家長強烈反感，有人把截圖發到了網絡上，頓時引起輿論風暴。

此後，網上開始流傳一份說明報告，核心內容是嚴春風表明自己已經離婚，是前妻擅自打着自己的名號惹是生非，與他本人無關。

關於這份說明，時任四川省廣安市委辦工作人員王平在專題片中稱，事件持續發酵後，他接到了嚴春風的電話，佈置他「立即起草一份情況說明向組織解釋，核心內容是要表明自己已經離婚，是前妻擅自打着自己的名號惹是生非，與他本人無關。」

王平回憶，「他當時很着急，要以他個人的名義給組織寫一封信。我寫好了，我發過去他審。」

四川廣安市委前副書記嚴春風受賄案，2019年４月11日在德陽中院一審公開開庭審理。嚴春風當庭認罪、悔罪。（網上圖片）

專題片透露，「隨後，嚴春風把這份寫給省委組織部的情況報吿私下發給了幾個熟人幫忙把關，不料，一傳十、十傳百，報吿也傳到了網絡上，反而讓網友們確定了『嚴書記』就是他。網絡輿論也很快演變成舉報嚴春風的具體問題線索。四川省紀委監委發佈通吿表示，已關注到網友反映『嚴春風輿情』相關情況，已介入調查核實。」

2018年5月18日，幼兒園風波發生僅一週之後，四川省紀委監委在初核的基礎上，宣布對嚴春風進行立案審查調查。經調查發現，嚴春風利用職務上的便利，在工程承攬、項目糾紛解決等方面為他人謀取利益，受賄570餘萬元人民幣。2019年8月，嚴春風被法院一審判處有期徒刑10年。

嚴春風在專題片中談到，「我沒有控制自己的權欲，所以我那個前妻李向陽才那麼跋扈，才覺得後頭有我支撐。我感覺到不是輿論空穴來風，不是李向陽性格的問題，而真是、確實是我犯的錯誤，才導致了整個輿情到今天這個局面。」

原廣安市委副書記嚴春風。（網絡圖片）

對於公眾關注的幼兒園事件，調查組也公布了詳細情況。引發風波的嚴夫人是嚴春風的第二任妻子李向陽，事件發生時兩人實際已經離婚5年。嚴春風自己身世比較特殊，成年後又經歷了兩次失敗的婚姻，兒女都隨母親生活。嚴春風因此覺得對兒女有一份愧疚。

調查組還發現，「多年來嚴春風為了隱瞞違紀違法事實，將多套房產掛在別人名下，股票由他人代持，個人事項報吿也弄虛作假。2012年他和李向陽再婚，生下女兒之後，當年就因感情破裂而離婚，但他對自身婚育情況卻多年填寫『無變化』，隱瞞了這段婚史，目的是不希望顯得自己生活作風隨意，影響到仕途晉升。」