被譽「國之重器」　中國7枚自研東風31AG核導彈罕見並排亮相

撰文： 蘇子牧 最後更新日期： 2021-01-26 08:55

中國東風系列導彈一直以來都被稱為「國之重器」。近日，央視國防軍事頻道對火箭軍某洲際彈道導彈旅的報道中，作為該旅主戰裝備的東風-31AG型洲際彈道導彈再度亮相，7枚洲際導彈一字排開，畫面非常罕見。

東風31-AG一般指東風-31甲改核導彈，是中國自主研製的第二代固體洲際戰略核導彈，是解放軍火箭軍數型戰略核導彈武器之一。早在2017年解放軍建軍90周年閲兵時，東風-31AG就已經亮相過。在2019年的國慶70周年閲兵式上，東風-31AG又與東風-31A和東風-41一同亮相。

7枚東風-31AG導彈一字排開，被火箭軍部隊當做「背景牆」。（微博＠中國央視視頻）

雖然東風-31AG的導彈相比東風-31A型性能提升都比較有限。但東風-31AG這種主戰裝備，在解放軍火箭軍洲際彈道導彈部隊的戰鬥序列中，從研發定位上看，堪稱是一件「承上啟下」的主戰裝備；而從裝備定位上講，又堪稱是一型性能最為成熟、戰鬥力形成最充分、可以「隨時拉出去就打」的裝備。

從東風-31AG和東風-41承擔的戰術任務與性能對比來看，二者加上東風-5B系列井射洲際彈道導彈，在解放軍火箭軍洲際彈道導彈部隊承擔的戰略核反擊任務中，可謂各有優勢，共同組成了解放軍火箭軍部隊的「大國盾牌」。

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近期，有關解放軍東風系列導彈的消息頻繁曝光。此前1月6日，疑似東風-17導彈升級版在中國官方媒體公布的視頻中曝光，外貌竟跟之前70周年國慶閲兵上展示的大不一樣。畫面中顯示，東風-17升級版似乎跟發射車連成一體，看來覆蓋了遮罩，增加了隱身能力。

（綜合報道）