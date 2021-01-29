回覆政協提案防止「娘炮」　教育部：將注重培養學生「陽剛之氣」

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-01-29 15:31

內地早年曾經出現「娘炮」爭議，官方傳媒《新華社》都有發表評論文章批評「娘炮」，直指是「病態文化」，對青少年的負面影響不可低估，「培養擔當民族復興大任的時代新人，需要抵制不良文化的侵蝕，更需要優秀文化的滋養」。 據內地傳媒報道，有全國政協提出《關於防止男性青少年女性化的提案》，並獲教育部答覆指將從加強體育教師配備、加強學校體育制度頂層設計、深入開展健康教育及加強青少年心理健康教育相關問題研究等方面，以更好的解決「娘炮」問題。

教育部指，會適度改進體育教師教學方法、形式，更多注重學生「陽剛之氣」培養。（中新社）

答覆函指出，教育部將要求各省、校加大《體育美育兼職教師管理辦法》落實力度，在「國培計劃」、「省培計劃」中，加大力度提高體育教師素質能力，並適度改進體育教師教學方法、形式，更多注重學生「陽剛之氣」培養，繼續通過多種渠道新增體育教師。

答覆函並提到，會建立日常參與、體質監測和專項運動技能測試相結合的考查機制，將達到國家學生體質健康標準要求作為教育教學考核的重要內容，引導學生養成良好鍛煉習慣和健康生活方式，錘煉堅強意志，培養合作精神。中小學校方面，會客觀記錄學生日常體育參與情況和體質健康監測結果，定期向家長反饋。同時，會改進中考體育測試內容、方式和計分辦法，形成激勵學生加強體育鍛煉的有效機制。此外，會加強大學生體育評價，探索在高等教育所有階段開設體育課程。

教育部指，會建立日常參與、體質監測和專項運動技能測試相結合的考查機制，將達到國家學生體質健康標準要求作為教育教學考核的重要內容。（中新社）

另一方面，教育部還將以人文社會科學研究項目為抓手，大力支持加強青少年心理健康教育相關問題研究，亦支持高校加強有關青少年心理健康方面多學科的交叉研究，聚焦現實需求，推動理論創新。下一步，教育部將加強已立項相關教育部哲學社會科學研究項目中後期管理，推動多學科交叉研究，力爭產出一批高質量研究成果，更好的服務青少年心理健康教育工作。

（綜合報道）