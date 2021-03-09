新疆發現世上最小的劍龍腳印僅5.7厘米　預計體長約1米屬幼年個體

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-03-09 15:31

中美等專家學者近日聯合在沉積地質學專業期刊《古代》上撰文，在新疆維吾爾自治區克拉瑪依烏爾禾，發現世界上最細小的劍龍類恐龍的腳印，長度僅得5.7厘米。 研究稱，今次發現對於人們更好理解新疆在白堊紀早期恐龍動物群的多樣性、劍龍類的發育以及相關古環境資料有重要作用。

新疆此前曾發現有新品種劍龍烏爾禾龍。（資料圖片）

據介紹，烏爾禾位於准噶爾盆地西北邊緣的佳木河下游，西南距克拉瑪依市100公里，屬於典型的雅丹地貌。研究團隊自2009年開始，經過多年的野外與室內工作，描述在該區發現的大批肉食恐龍及鳥類腳印，亦有劍龍類恐龍、翼龍的腳印，以及龜類等，表明此地在白堊紀早期是一片水草豐美、有眾多古動物活動的地界。

研究稱，今次發現的是世界上最細小的劍龍類恐龍腳印，大小只有同品種劍龍的腳印柯氏三角長度15%，是目前已知最細小的標本。研究預計，留下腳印的劍龍體長約1米，屬於典型的幼年個體。此外，小腳印與尋常柯氏三角腳印有明顯相似，比如三個功能趾如出一轍，但腳跟更小一些。

古生物學家亦發現，目前記錄的白堊紀鳥臀類恐龍都以30至50厘米的大型個體為主，小型腳印非常罕見，與同時期大量發現的小型獸腳類恐龍腳印形成明顯對比。古生物學家認為其中原因目前還不能確定，但推測可能是體現生物學上的差異，幼年鳥臀類恐龍可能相對隱蔽地，生活在巢穴或相對安全的區域，直到成長到接近成年的體型。

資料顯示，目前能確鑿視為劍龍類恐龍所留下的腳印化石，主要是美國猶他州發現的劍龍腳印以及新疆克拉瑪依發現的「柯氏三角」腳印，兩者都可以與當地發現的劍龍類恐龍骨骼化石相對應。「柯氏三角」腳印反映該種劍龍類恐龍看上去非常強壯，尤其後腳有三個功能趾，又短又鈍，粗壯的趾頭能很好地支撐龐大的軀體。

（綜合報道）