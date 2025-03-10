Meta前主管揭臉書曾考慮配合中國審查制度　擬僱300名內容審查員

美國《華盛頓郵報》3月9日報道，臉書母公司Meta前全球政策主管薩拉．溫-威廉斯（Sarah Wynn-Williams）在提交給美國證券交易委員會的投訴書中透露，為進軍中國市場，Meta曾同意讓北京當局監督該國的社群媒體內容，並計劃僱用至少300名內容審查員。然而，該計劃於2019年美國總統特朗普對中國發動貿易戰後被擱置。​



報道指出，投訴書表明Meta於2015年開發了一套專為中國設計的審查系統，計劃任命一名總編輯，負責決定哪些內容應該移除，並在「社會動盪」時關閉網站。 ​該系統具備自動偵測臉書上限制用語和熱門內容的能力，Meta也同意僱用至少300名內容審查員來支援此系統。

此外，Meta從2015年開始與中國官員談判，討論臉書在中國上線的詳細計劃。​根據草擬的協議版本，中國私募股權公司弘毅投資（Hony Capital）將負責審查並決定中國用戶，包括在中國旅行的外國人所發布的內容是否「符合適用的法律」。 ​

對於上述報道，Meta發言人安迪．史東（Andy Stone）回應稱，Meta有興趣在中國發展業務「不是什麼秘密」。