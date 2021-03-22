中美2+2｜公開交鋒場面罕見　內地專家：中國外交文化重大轉折

撰文： 潘亞玲 最後更新日期： 2021-03-22 13:05

3月18日至19日，中美高層戰略對話在美國阿拉斯加州安克雷奇舉行，這次對話最吸引眼球的環節莫過於正式會談開始前給媒體留出的開場白時間內中美雙方的高強度白熱化互懟。對此，中國國觀智庫副總裁兼國際軍事行動法中心主任田士臣稱，這次聚光燈下的外交交鋒表明中國外交文化的重大轉折。

中美高官阿拉斯加會晤激烈交鋒現場畫面（點擊圖集瀏覽）：

據中國深圳衛視微信公眾號「直新聞」3月22日消息，田士臣認為，這次安克雷奇中美高層戰略對話的電視媒體開場白拍攝環節打破了常規，讓所有人感到吃驚。從偶然性上講，這是中方對美方率先打破外交常規和慣例的直接反應，因為是美方首先超時和利用開場白出鏡時間對中方無端指責。

田士臣表示，「從必然性上講，這也標誌着中國外交文化經過近年來調整後的轉型升級，趨向於更加務實、高效和以結果為導向，特別是從以中國傳統文化的待客之道營造外『裏子』，從見招拆招、被動應對轉變為以我為主、主動塑造。」

同時，他指出，中國外交文化轉型是適應外部安全環境不斷變化自我調適糾偏的結果，這種轉型不是為了對外示強或稱霸，而是使中國的外交真正回歸其本質，既堅決維護中國的主權、安全和發展利益，又通過與各個國家的友好交往為國家營造和平發展的良好外部環境，中國將依然堅持走和平發展道路和奉行防禦性國防政策。

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、中國國務委員兼外交部長王毅和美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、國安顧問沙利文（Jake Sullivan）3月19日在為期兩天的會晤結束後，分別召開了記者會。

楊潔篪對媒體說，中美代表各自內外政策和雙邊關係進行了坦誠、建設性交流。這次對話是有益的，有利於增進相互了解。雙方在一些問題上仍存在重要分歧。

布林肯在召開記者會時也指出，雙方除了在存在根本性的分歧的議題上進行了對話以外，也討論了雙方可以合作的領域。布林肯說：「在伊朗、朝鮮、阿富汗、氣候方面，我們有利益交集。」

與此同時，中國外交部3月20日發表聲明稱，雙方圍繞各自內外政策、中美關係以及共同關心的重大國際地區問題進行了坦誠、深入、長時間、建設性的溝通。雙方認為對話是及時的、有益的，加深了相互理解。