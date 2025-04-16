國務院免去許甘露公安部副部長職務

4月16日，國務院任免國家工作人員。許甘露被免去公安部副部長、國家移民管理局(中華人民共和國出入境管理局)局長職務，並任命王志忠為國家移民管理局(中華人民共和國出入境管理局)局長。



公開資料顯示，許甘露生於1962年1月，是福建同安人，長期在廈門公安系統工作，曾任廈門市公安局副局長，1996年任公安部出入境管理局局長。

許甘露。（國家移民管理局）

2010年1月，許甘露任公安部警務保障局副局長（正局級）、警務保障企業管理辦公室主任。2012年10月，任公安部交通管理局局長、警務保障企業管理辦公室主任。

2018年3月，任公安部副部長、國家移民管理局局長。2023年3月，當選為第十四屆全國人民代表大會外事委員會副主任委員。

王志忠被任命為國家移民管理局(中華人民共和國出入境管理局)局長。

王志忠履新國家移民管理局(中華人民共和國出入境管理局)局長。（微信公眾號＠時政湃）

公開資料顯示，王志忠生於1965年10月，河北滄縣人，曾在公安部警衛局工作多年，並於2015年擔任公安部警衛局副局長，2019年任公安部特勤局副局長、黨委副書記（中央管理的正局級幹部），2021年任廣東省副省長、省公安廳廳長。2023年6月，王志忠履新公安部黨委委員、副部長，並兼任特勤局黨委書記、局長。