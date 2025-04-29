截至3月底 中國地方政府債務餘額約50萬億人民幣
中國財政部發布2025年3月地方政府債券發行和債務餘額情況，截至3月末，中國全國地方政府債務餘額501,650億元（人民幣，下同）。
2025年3月，全國發行新增債券4375億元，其中一般債券740億元、專項債券3635億元。全國發行再融資債券5413億元，其中一般債券1008億元、專項債券4405億元。合計，全國發行地方政府債券9788億元，其中一般債券1748億元、專項債券8040億元。
2025年3月，地方政府債券平均發行期限17.3年，其中一般債券8.9年，專項債券19.2年。2025年3月，地方政府債券平均發行利率2.09%，其中一般債券1.91%，專項債券2.14%。
2025年1-3月，全國發行新增地方政府債券12394億元，其中一般債券2791億元、專項債券9603億元。全國發行再融資債券16027億元，其中一般債券1311億元、專項債券14716億元。合計，全國發行地方政府債券合計28421億元，其中一般債券4102億元、專項債券24319億元。
2025年1-3月，地方政府債券平均發行期限17.2年，其中一般債券8.9年，專項債券18.6年。2025年1-3月，地方政府債券平均發行利率1.97%，其中一般債券1.80%，專項債券2.00%。
2025年1-3月，地方政府債券到期償還本金2141億元，其中發行再融資債券償還本金1777億元、安排財政資金等償還本金364億元。3月當月到期償還本金996億元。2025年1-3月，地方政府債券支付利息3217億元。其中，3月當月地方政府債券支付利息1217億元。
截至2025年3月末，全國地方政府債務餘額501650億元。其中，一般債務170225億元，專項債務331425億元；政府債券500046億元，非政府債券形式存量政府債務1604億元。
截至2025年3月末，地方政府債券剩餘平均年限10.0 年，其中一般債券5.9年，專項債券12.2年；平均利率2.99%，其中一般債券3.08%，專項債券2.95%。