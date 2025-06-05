中國支付機構競相海外拿牌　PingPong與移卡搶攻中東、東南亞

中國多家支付機構近年積極拓展海外市場，競相取得境外支付牌照，以搶佔跨境支付產業的先發優勢。杭州乒乓智能技術有限公司（簡稱PingPong）與移卡有限公司（簡稱移卡）近期相繼宣布，已取得馬來西亞與美國等地的合規支付許可，顯示中國支付產業加快全球化步伐。



內媒《證券日報》6月4日報道，PingPong日前宣布，已獲得馬來西亞中央銀行批准，成為中國首家持有當地MSB（Money Services Business）牌照的ToB跨境支付機構。PingPong表示，此牌照將允許公司為馬來西亞本地企業開拓全球市場，亦能協助全球企業深耕馬來西亞，提供合規的全球支付解決方案，支持馬幣及其他主流貨幣的跨境收付。

中國支付機構競相海外「拿牌」 ，包括跨境支付機構杭州乒乓智慧技術有限公司（簡稱PingPong），以及移卡有限公司（簡稱移卡），紛紛宣布獲得海外支付牌照，圖為示意圖。（視覺中國）

PingPong繼去年取得印尼牌照後，再次於東南亞「拿牌」，目前已取得全球60多張支付相關牌照與許可。公司相關負責人表示，今年將持續聚焦東南亞與中東市場的合規建設，強化本地化支付網絡，拓展歐美與東南亞的業務版圖。

另一家中國支付企業移卡則宣布，已獲得美國亞利桑那州金融監管機構頒發的MTL（Money Transmitter License）牌照。自2021年起，移卡即積極布局海外市場，已陸續取得新加坡與美國等地的支付牌照，並推出本地錢包、海外錢包、外匯與跨境匯款等服務。財務數據顯示，去年移卡海外業務全年交易量年增近五倍。

南開大學金融學教授田利輝接受訪問時指出，支付機構積極獲取海外支付牌照，反映跨境支付行業全球化、合規化的發展趨勢。「在政策支持與市場需求的雙重驅動下，龍頭機構積極布局海外市場，搶佔先發優勢。」

田利輝進一步指出，取得境外支付牌照的難度不低，通常需歷經複雜流程與嚴格審查，一張牌照的落地往往耗費數年時間。因此，他認為海外牌照已成為檢驗支付機構綜合實力的試金石。

除了PingPong與移卡，其他中國支付平台亦在海外積極布局。去年5月，連連數字成功取得盧森堡EMI（Electronic Money Institution）牌照，標誌其深化歐洲市場與推進全球化戰略邁出重要一步。根據公司數據，連連數字目前服務覆蓋超過100個國家，支持130多種貨幣進行交易。