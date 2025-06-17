中國駐國際原子能總署代表：支持建立中東無核武區

中國常駐國際原子能總署代表李松於6月16日在一場關於以色列襲擊伊朗核設施問題的特別會議上發言，強烈譴責以色列軍事行動，並重申中國堅決反對武裝攻擊和平核設施的立場，表示中方支持在中東地區建立無核武器及其他大規模殺傷性武器區。



央視新聞報道，李松在會上表示，以色列對伊朗採取軍事行動，導致伊方核設施受損、人員傷亡，嚴重破壞伊朗核問題的政治外交進程，削弱維護國際核不擴散體系的努力，對地區和平、安全與穩定造成極為消極的影響。

6月16日，國際原子能總署就以色列襲擊伊朗核設施問題舉行特別會議，中國代表表達中方將積極推動伊朗核問題政治外交解決進程。（央視新聞）

李松指出，中東局勢再度升溫不符合任何一方利益，無辜民眾無法承受又一次人道主義災難。中方對當前局勢的發展以及對外交談判前景產生的消極影響表示嚴重關切。他並透露，外交部長王毅已分別與伊朗及以色列外長通話，呼籲各方保持克制，避免導致緊張升級的行動。李松呼籲，國際社會應共同努力推動局勢降溫，切實遏制衝突擴大與蔓延。

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在談到伊朗核問題時，李松強調，無論形勢如何發展，中方始終堅持通過政治外交手段和平解決伊朗核問題是唯一正確途徑，並反對動用武力與施加非法單邊制裁。李松表示，伊朗不尋求發展核武器、願與國際原子能總署合作的承諾應得到高度重視，《不擴散核武器條約》締約國和平利用核能的權利應受到尊重，核設施的安全與安保也應獲得切實保障。

李松最後指出，中方支持建立中東無核武器及其他大規模殺傷性武器區，將繼續秉持客觀公正立場，從維護國際核不擴散體系、促進中東地區和平與穩定出發，積極勸和促談，並推動伊朗核問題的政治外交解決進程。他表示，中方將協助達成兼顧各方合理關切的解決方案，並支持國際原子能總署客觀公正履行職責，發揮建設性作用。