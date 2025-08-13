中國兩大國有造船企業合併　美媒：加強「軍民融合」執行能力

據美國《華爾街日報》周二（12日）報道，中國兩家國有造船企業中國船舶工業股份有限公司（中國船舶）及中國船舶重工股份有限公司（中國重工）將於本周完成價值160億美元（約1256億港元）的合併案，成為全球最大的船舶製造公司。報道稱，中國船舶也是中國海軍的重要承包商，是次合併加強了中國執行軍民融合戰略的能力。



報道指，在美國企圖重振本土造船業之際，經中國監管部門批准，中國造船業龍頭企業中國船舶將在本周與中國重工合併。兩家企業起初均來自同一家公司，但因政府希望促進競爭而在1999年拆分，都屬於國有企業。

其中，中國船舶的主要業務是商業性質，但也是中國海軍的重要承包商。而中國重工則曾設計並建造中國首艘國產航空母艦「山東艦」。中國船舶表示，通過此次合併，將更好地滿足海軍對先進裝備的需求。

中國重工曾設計並建造中國首艘國產航空母艦「山東艦」。圖為7月5日，山東艦航空母艦開放給2000名預先登記市民參觀。（梁鵬威攝）

華盛頓戰略暨國際研究中心（CSIS）分析師福納樂（Matthew Funaiole）表示，今次合併案是中國主導全球造船業長期征途中的一個關鍵里程碑，並將加強北京方面執行軍民融合戰略的能力，商業和海軍生產將越來越多整合在一起，共享技術、人才與基礎設施。

分析機構克拉克森（Clarksons Research）的新訂單數據顯示，去年兩家公司合計佔了全球市場近17%的份額。最新的年度報告顯示，合併後的新公司總訂單將超過530艘船，總載重噸超過5400萬噸，成為全球之最，年收入約為180億美元（約1413億港元）。

雖然美國海軍數據指出，中國造船能力是美國的232倍。不過報道也表示，中國的造船業亦正面臨困難期，這是因為美國可能對中國製造的船舶收取港口費，使得商家把目光投向中國以外的造船廠。美國總統特朗普的關稅政策，以及各國對國內供應鏈的關注，都可能導致全球貿易總量減少，貨船需求亦隨之減少。同時日本的船企也試圖奪回市場份額。

而研究中國國有企業的新加坡國立大學教授黃光立則表示，造船業是中國希望打造的一項核心能力，因此中國不會輕易放棄，與美國的競爭將推動其更快升級。