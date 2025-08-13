台內政部長稱「中華民國政府承認中華人民共和國」　國台辦回應

日前，台灣內政部長稱「中華民國政府承認中華人民共和國」，引起譁然。周三（13日），大陸國台辦發言人朱鳳蓮回應稱，世界上只有一個中國，台灣是中國的部分，並強調民進黨當局一再兜售兩岸互不隸屬的謬論謊言，只會加劇台海形勢緊張。



報道指，民眾黨決議將執行前主席柯文哲立下的「兩年條款」，目前8席不分區立委將於明年2月請辭，由第9到第16名被提名人遞補，各界關注排名不分區第15名的陸配李貞秀是否放棄大陸籍。對此，劉世芳周一（11日）強調，「站在中華民國政府立場上，我們是承認中華人民共和國，民選公職必須對中華民國效忠」。

對於劉世芳的講話，行政院長卓榮泰稱兩岸雙邊共同的依據，「會以中華民國憲法為依據」，並指如果能夠互相正視事實存在，有助於未來促進和平。馬英九基金會執行長蕭旭岑則痛斥，劉世芳已經不配擔任內政部長，認為無論是劉世芳公開說「承認中華人民共和國」，到教育部強推「識讀中國威脅」教材，都是違反憲法的「新兩國論」，不但衝擊兩岸關係，更把台灣推向危險，嚴重違反台灣人利益，這樣的閣員應該下台謝罪，總統賴清德更應出面給個交代。

對此，朱鳳蓮表示，世界上只有一個中國，台灣是中國的部分，這是不容置疑的歷史和法理事實，也是不容改變的台海現狀。她強調，台灣從來就不是一個國家，也不可能成為一個國家，批評民進黨當局罔顧歷史，歪曲事實，一再兜售所謂兩岸互不隸屬的謬論謊言，只會加劇台海情勢緊張，只會破壞台海和平穩定，只會給台灣同胞帶來深重災禍。任何人任何勢力都改變不了台灣是中國領土不可分割的一部分的事實，都阻擋不了祖國必然統一的大勢。

朱鳳蓮最後稱，希望台灣各界有識之士和廣大台灣同胞看清楚台獨邪惡本質，順應祖國統一歷史大勢，堅決反對台獨分裂，以實際行動維護自身利益福祉和台海和平穩定。