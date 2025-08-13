廣東18歲女疑淩晨被強行帶上無牌車後失聯　屍體現蹤河道

廣東省惠東縣平海鎮一名18歲女孩傳出在8月6日淩晨下夜班返家途中失聯，其遺體隨後被發現在河道中。據指，女孩疑似被強行帶上一輛無牌車，家人發現失聯後報警尋人。周二（12日）傍晚，女孩父親黃先生證實，女兒已不幸去世，目前案件正由警方進一步調查。當地政府及警方呼籲公眾勿信謠傳謠，靜待官方調查結果。



據網傳尋人啟事，失聯女孩姓黃，18歲，於8月6日淩晨0時左右在平海鎮大林至油麻園路段失聯。最初的尋人啟事誤將日期標為8月5日，後經家屬更正為8月6日。而8月8日起，多個社交平台賬號發布了尋找該女孩的信息。一位自稱與女孩同村的男子在朋友圈表示，當天參與了對女孩的搜尋工作。

網傳消息顯示，女孩疑似被強行帶上一輛無牌車，家人發現失聯後報警尋人。（津雲新聞）

尋人啟事。（津雲新聞）

網傳畫面顯示，在一處小橋橋墩附近的河道中，疑似女孩遺體浸泡在水中，岸邊有疑似親屬的女子痛哭，旁人上前攙扶。畫面中還有警車及民警到場處理。內媒嘗試聯繫平海鎮政府核實情況，一名男性工作人員表示已知此事，但具體情況需以派出所調查為準。另一名女性工作人員則強調，網傳信息未經證實，呼籲勿傳播謠言，一切以警方調查結果為準。

警車及民警到場處理。（津雲新聞）

隨後，媒體聯繫平海鎮派出所，接線人員表示電話中無法核實記者身份，案件詳情不便透露。到了周二傍晚，記者聯繫到女孩父親黃先生，他確認女兒於8月8日晨被發現遺體在河中。對於網傳女孩是否因溺水身亡或遭「遇害」的說法，黃先生表示，具體死因仍待警方調查確認。