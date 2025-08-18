中國巨型水下無人機曝光　外界驚呼酷似俄羅斯「海嘯武器」

中國官方近期在閱兵彩排中，首次展示一款大型無人水下航行器，照片顯示其外型宛如超大型黑色魚雷，由大型平板車運輸。由於此前未有任何相關資料曝光，此舉立即引發外界對其設計與用途的廣泛猜測。



據防衛部落格（Defense Blog）報道，這是該武器首次出現在公眾視野。觀察人士指出，這款無人水下航行器的概念與俄羅斯的「海神計劃」（Poseidon project）高度相似。俄方的海神計劃是一種核動力、可攜帶核武的長航時魚雷，北約將其稱為斯塔圖斯-6（Status-6）。2019年，俄羅斯總統普京在一次電視演講中，曾把這款巨型水下航行器稱為「超級武器」，並介紹給外界。

圖中紅圈內便是被指為「末日魚雷」的Status-6草圖。（網上圖片）

綜合媒體先前報道指出，北京正尋求研發類似能力，並引述中國消息人士透露，他們正在研究核動力水下系統。該報形容這種概念是使用一次性核反應堆，使其能以30節（約55公里/小時）的速度巡航，持續時間最長可達200小時。當反應爐耗盡後，會自動脫離並沉入海底，之後無人機仍可依靠電池供電進行常規打擊。

觀察人士認為，此類武器可能由遠距離發射，經水下長途航行數千公里後，在港口附近引爆核彈頭，造成巨大人工海嘯襲擊沿海城市，或在航空母艦戰鬥群下方引爆，對艦隊形成毀滅性打擊。不過北京官方通報並未明確表示，此新型無人機是否具備與海神計劃相同的任務設計，抑或定位為不同用途的水下武器。

相關報道進一步指出，中國原子能科學研究院曾對外強調，中國的水下航行器與俄羅斯的海神計劃存在「實質差異」，但並未說明具體設計細節。